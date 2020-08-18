ارتفاع عملات السلع الأولية

مال وأعمال

لندن «رويترز»: تراجع الدولار بينما ارتفعت عملات السلع الأولية وسط ترحيب المستثمرين بتأجيل مراجعة لاتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين دون المساس به. وشهدت المعاملات المبكرة في لندن تحركات محدودة في ظل حالة من توخي الحذر عقب بيانات ضعيفة وعدم تيقن في مستهل أسبوع سيشهد صدور وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ومؤتمر الإعلان الرسمي لمرشح الحزب الديموقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية. ومقابل سلة عملات، تراجع مؤشر الدولار قليلا إلى 93.036، مقتربا من منتصف النطاق الذي راوحه منذ انخفاضه إلى أدنى سعر خلال عامين في أواخر يوليو. وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر مسجلا أعلى مستوياته في أسبوع عند 0.7196 دولار ليحوم قرب ذروة نطاق تداولاته على مدى أسبوع. وصعد الدولار الكندي الحساس لسعر النفط 0.2 في المئة إلى 1.3240 للدولار.