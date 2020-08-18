«البترول الوطنية»: افتتاح وحدة معالجة المياه الحمضية في مصفاة ميناء عبدالله

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قالت شركة البترول الوطنية إنه تم تشغيل وحدة معالجة المياه الحمضية «مشروع الوقود البيئي» بمصفاة ميناء عبدالله في نهاية يوليو الماضي 2020 ، مؤكدة أن الوحدة جاهزة لتوفير المياه المعالجة للوحدات المستخدمة.

واضافت أن تصميم وحدة معالجة المياه الحمضية بطالقة تصميمية تبلغ 1430 «غالوناً/ دقيقة» وسيتم تشغيلها بـ68% من الطاقة التصميمية 992 «غالوناً/ دقيقة». واشارت إلى أن وحدة معالجة المياه الحمضية تعمل على تقليل كمية كبريتيد الهيدروجين والأمونيا 20 جزء بالمليون و50 جزء بالمليون والمحافظة على قلوية المياه المعالجة. وبينت أنه تم تصميم الوحدة لفصل المركبات الهيدوركربونية والأمونيا وغاز كبريتيد الهيدورجين المصاحب للمياه الحمضية من باقي الوحدات الصناعية وإعادة المياه بعد معالجتها للوحدات مرة أخرى لإعادة استخدامه وتقليل كمية المياه المستخدمة في المصفاة ، ويتم إرسال غاز كبريتيد الهيدورجين لوحدة إنتاج الكبريت لتحويلة لمنتج الكبريت السائل.

