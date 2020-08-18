ارتفاع أسعار النفط وسط آمال بزيادة الطلب على الخام

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط مع متابعة مستجدات فيروس «كورونا»، ووسط آمال المستثمرين بارتفاع الطلب على الخام وذلك عقب أنباء بأن الصين تعتزم جلب كميات كبيرة من الخام الأميركي في أغسطس وسبتمبر، ما أبطل أثر بواعث القلق حيال تباطؤ في تعافي الطلب بعد جائحة فيروس كورونا وزيادة في الإمدادات.

و كان خام برنت مرتفعا 32 سنتا بما يعادل 0.7 في المئة إلى 45.12 دولاراً للبرميل، في حين تقدم الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.8 في المئة مسجلا 42.36 دولاراً للبرميل.

بدأت شركات نفط مملوكة للحكومة الصينية حجز ناقلات لجلب ما لا يقل عن 20 مليون برميل من الخام الأميركي في أغسطس وسبتمبر، حسبما أوردته رويترز لتزيد بكين مشتريات الطاقة والمنتجات الزراعية قبيل مراجعة لاتفاق التجارة المبرم مع واشنطن. تدعمت أسعار النفط بواردات خام غير مسبوقة لأكبر مشتر في العالم وتخفيف قيود مكافحة «كوفيد-19» عالميا، لكن موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا في عدة دول من المتوقع أن تكبح الاستهلاك مجددا.

وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو. سي. بي. سي السنغافوري، «بيانات الطلب على النفط كانت إيجابية بدرجة كبيرة الأسبوع الماضي، إذ ارتفع الطلب الأميركي المفترض على البنزين إلى مستوى يقل 3.5 في المئة فقط عن مستويات ما قبل فيروس كورونا وبلغ رقم النفط الخام المعالج للصين مرتفعا قياسيا في يوليو». ويقول ايه. إن. زد إن الطلب زاد ثمانية ملايين برميل يوميا على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة إلى 88 مليون برميل يوميا - لكنه يظل دون مستواه قبل عام بواقع 13 مليون برميل يوميا.

