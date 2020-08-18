سلمان: نرحب برؤوس الأموال الكويتية في البصرة

نافذة على العراق

أكد رئيس هيئة استثمار محافظة البصرة العراقية، المهندس علاء عبدالحسين سلمان، أن الهيئة بدأت أعمال تمهيدية لتحديد ملامح المرحلة التالية من التعافي، وتسهيل إجراء استثمارات جديدة.

وقال سلمان في حوار موسع مع النهار، إن حجم الاستثمارات الحالية في البصرة تجاوز الثلاثة مليار دولار، أكثرها مشاريع تتعلق بقطاعات الإسكان والصناعة والتجارة، ونأمل ان نحصد ثمار مؤتمر أعمار العراق الذي أقيم في الكويت من خلال زيادة الاستثمارات الكويتية في البصرة.

وأعرب سلمان عن ترحيبه بـ بالمستثمرين ورؤوس الاموال الكويتية لمن يريد ان يستثمر في العراق، مؤكداً اننا سنقوم بتسهيل اجراءات جميع المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع في المحافظة، اليكم تفاصيل الحوار..

? جائحة كورونا اثرت بشكل كبير على قطاعات كثيرة ومنها قطاع الاستثمار، فما إجراءاتكم بهذا الخصوص لتبعثون برسالة اطمئنان للمستثمر المحلي والاجنبي؟

? لا يمكن إنكار أن وباء كورونا قد تحول إلى أزمة القرن، وأنه قد أثر سلباً على الاقتصاد والأعمال والأفراد في كل أنحاء العالم، ولكن هذا لا يعني أن الفرص قد تلاشت.

وبالتوازي مع ذلك، بدأت أعمال تمهيدية في هيئة استثمار البصرة لتحديد ملامح المرحلة التالية من التعافي، وتسهيل إجراء استثمارات جديدة، والتي يمكن أن تساعد في بناء الرخاء في تعزيز إمكانات واستدامة مسارات التنمية لمحافظة البصرة على المدى الطويل.

حيث نسعى إلى تلبية متطلبات وحاجات المستثمرين بدون أي تأخير على معاملاتهم الاستثمارية، من خلال استقبال المعاملات كافة وتكثيف المراسلات عن بعد من خلال البريد الالكتروني.

بالإضافة إلى أن العمل جاري على تنصيب اجهزة تعمل بجميع الخدمات التي نقدمها للمستثمرين إلكترونياً، بهدف تسريع تقديم الخدمة للمستثمرين، وتوفير المعلومات، إضافة إلى تحسين جودة الخدمة، والتقليل من الوقت والجهد والكلفة على المستثمرين من أجل تقديم الخدمة المثلى، وبالتالي تحقيق رضا المستثمرين، ومتلقي الخدمة.

ومما تقدم فأن هناك الكثير من مؤشرات الأداء الاستثنائية التي تحققها بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية والقطاع السكني، فيما بات الإنتاج الصناعي في مقدمة القطاعات التي تسير في الاتجاه الصحيح لمعاودة النشاط والمساهمة في المواجهة، وهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن هذه القطاعات ستصبح الأكثر تفضيلاً من قبل المستثمرين للاستحواذ والاقتناص في المستقبل القريب، الأمر الذي يعني أن اقتصاد محافظة البصرة سيحافظ على فرز الفرص الجيدة والحفاظ على المستثمرين واستثماراتهم ضمن هذا المنظور.

هذا وتجدر الاشارة الى ان نسبة الاستثمارات في عام 2019 حققت نسبة نمو عن العام الماضي بلغت 80%.

مزرعة البابطين

? كم يبلغ حجم الاستثمارات الاجنبية في البصرة؟ ولاسيما الكويتية؟

? تجاوز حجم الاستثمارات الحالية في البصرة الثلاثة مليار دولار، أكثرها مشاريع تتعلق بقطاعات الإسكان والصناعة والتجارة، فيما تقارب نسبة الاستثمار الاجنبي الـ 46% ومن بين ابرز المشاريع مزرعة البابطين لرجل الاعمال الكويتي عبد العزيز سعود البابطين الذي يضخ 58 مليون دولار في مشروع مزرعة للتمور في صحراء البادية الجنوبية، حيث تمكن المستثمر من زراعة أكثر من 5000 فسيلة نخيل من الاصناف النادرة فيما يتوقع ان تتم زراعة 100 ألف نخلة في السنوات الخمس إلى الست المقبلة بالإضافة إلى تهيئة جزء من المزرعة لزراعة أعلاف الحيوانات لحقل تربية الأغنام الموجود حاليا فيما تعتمد المزرعة على 14 بئرا تم حفرها لسقي المزروعات في المرحلة الأولى منه.

وأوجدت المزرعة نحو 50 فرصة عمل في هذه المنطقة الخربة، وستحتاج إلى نحو 500 عامل عندما يبدأ النخيل الإنتاج. وفي خطوة ثانية، يخطط لإنشاء محمية طبيعية يستورد لها النعام والغزال.

اضافة الى اعلاه فان شركة كويتية اخرى افتتحت مشروعا تجاريا لها في احد المشاريع الاستثمارية هو مجمع (ستي سنتر التسويقي) للمستثمر الكويتي رئيس مجلس ادارة المشروع جاسم الغانم في البصرة.

? كيف تصف علاقتكم بالمستثمرين الكويتيين؟

? تحسنت علاقتنا كثيرا بالمستثمرين الاشقاء من الكويت، فبالاضافة الى الاستثمارات المذكورة اعلاه، احتضنت الكويت في فبراير من عام 2018 مؤتمرا للمانحين لإعادة بناء العراق، فيما نأمل ان نحصد ثمار المؤتمر من خلال زيادة الاستثمارات الكويتية في البصرة.

نحن نرتبط بالكويت بجوار جغرافي حتم عليه ان يكون هناك تاريخ مشترك ولغة مشتركة ودين مشترك وعادات وتقاليد مشتركة وكل هذه الاواصر التاريخية هي مفتاح لزيادة التعاون نحن كهيئة استثمار البصرة نرحب بالمستثمرين ورؤس الاموال الكويتية لمن يريد ان يستثمر في العراق ونتمنى ان يوجهوا استثماراتهم في محافظة البصرة، وسنقوم بتسهيل اجراءات جميع المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع في المحافظة.

النفط والغاز

? كم عدد الشركات العاملة في مجال النفط في البصرة؟

? البصرة تشهد حركة شركات عالمية في مجالي النفط والغاز، اجمالا هناك 360 شركة تعمل في هذا المجال، منها 7 شركات حاصلة على عقود رئيسة في جولات التراخيص والمتبقي هي شركات تعمل كمقاول ثانوي ابرزها بي. بي وإكسون موبيل ولوك أويل وإيني وكويت انرجي وهاليبيرتون ووذرفورد وشلمبرجير وغيرها.

? ما هو اكثر قطاع بالبصرة يرغب المستثمر في وضع امواله فيه؟

? عملنا مع البنك الدولي في وضع دراسة تضمنت رؤية استراتيجية للاستثمار في المحافظة، وعليه تمكنا من ترتيب اولوياتنا للمشاريع التي تعود بأرباح كبيرة للمستثمرين، في الوقت الحالي تشهد قطاعات السكن والخدمات اللوجستية والصناعة والزراعة نجاحات كبيرة، مع توفر فرص كبيرة اخرى في قطاعات الصحة والتجارة والسياحة والتعليم.

تذليل العقبات

? يعاني الكثير من المستثمرين من الإجراءات الروتينية في العراق، فما هي الخطط التي وضعتموها للحد من تلك الإجراءات ولتسهيل مهمة الاستثمار في البصرة؟

? الكثير من المشاريع تعاني من بعض العقبات اثناء البدء بها وهذا موجود في اغلب دول العالم إلا أن هيئة استثمار البصرة تعمل جاهدة على تذليل هذه العقبات بالتعاون مع الحكومة المحلية في المحافظة اضافة الى الهيئة الوطنية والحكومة الاتحادية في بغداد، في الوقت الحالي توجد مبادرة من قبل السيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لدعم الاصلاحات الاقتصادية والاستثمارية وتأسيس صندوق للاستثمار، هذا بالاضافة الى ان المناخ الاقتصادي في البصرة خصوصا جاذب للاستثمارات، حيث نهدف الى جعل المحافظة منفذا ومنطلقا لدخول المستثمرين العرب إلى العراق خصوصا وان البصرة هي المنفذ البحري الوحيد اضافة الى موقعها الجغرافي المتميز كما تعتبر سوقا كبيرة للمستثمرين ونقطة انطلاق الى باقي محافظات العراق توجد عدة قصص نجاح لمستثمرين اجانب في البصرة وهذا دليل على ان الهيئة نجحت في عملها بتذليل العقبات امام تلك المشاريع.

? ما ابرز المشاريع التي سيتم انجازها في الفترة المقبلة في البصرة؟

? لدينا عشرة مشاريع بقيمة تجاوزت 360 مليون دولار قاربت على الاكتمال، من ابرزها مجمع الامل السكني وفندق كراند ميلينيوم اضافة الى عدة معامل اخرى من بينها معمل لانتاج مساحيق الغسيل والمنظفات ومستشفى تخصصي لطب العيون بالاضافة الى مول الخورة الذي يقام على مساحة 165 ألف متر مربع ويعتبر اكبر مول في العراق.

خطة الاستثمار

? ما هي ابرز الفرص الاستثمارية المتاحة اليوم في البصرة؟

? أعدننا خطة عمل جديدة باشرنا بها مطلع العام الحالي، بهدف النهوض بواقع الاستثمار وتوفير فرص عمل للعاطلين من خلال الفرص الاستثمارية المطروحة على طاولة الاستثمار، حيث شملت بنود خطة الاستثمار لهذا العام تخطيط فرص استثمارية كبرى لمدينة صناعية بمساحة ألف دونم في قضاء خور الزبير.

اضافة الى ان الهيئة تعمل في الوقت الحالي مع عدة شركات كبرى لإقامة مشاريع استثمارية كبيرة في المحافظة منها شركة لتنفيذ مشروع النخيل السكني الذي تتجاوز قيمته العشرة مليار دولار وشركة Hanwha الكورية التي قدمت طلباً لإنشاء المرحلة الأولى لبناء عشرة آلاف وحدة سكنية وشركة shangai التي تقدمت بطلبين الأول إنشاء مدينة صناعية والثاني إنشاء مترو البصرة وشركة Genises الايطالية السويسرية والتي يعتبر مشروعها من أهم المشاريع حيث تقدمت بطلب محو النفايات وتحويلها الى طاقة كهربائية وشركة Lorento الصينية لإنشاء معمل أسمدة بقيمة 240 مليون دولار.

