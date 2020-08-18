loader

نافذة على العراق

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إصلاحات مهمة لتوفير بيئة آمنة

باسم رشاد
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 18 أغسطس 2020

قال م. علاء سلمان ان هيئة استثمار البصرة أقدمت على اجراء اصلاحات مهمة تهم رجال الاعمال والمستثمرين حيث عملنا في الفترة الماضية مع البنك الدولي ووفق مذكرة تفاهم على مجموعة من الاجراءات بغية تسهيل الاعمال وتوفير بيئة آمنة للاستثمارات الاجنبية كما ان قانون الاستثمار العراقي بتعديله الاخير تضمن مجموعة كبيرة من الامتيازات والاعفاءات للمشاريع الاستثمارية، الان البصرة مهيئة للاستثمار اكثر من اي وقت سابق وتوجد العديد من الشركات الاجنبية العاملة هنا في المشاريع الاستثمارية او المشاريع النفطية كما ان هناك ترحيبا ودعما من كل الشعب البصري للمستثمرين، اضافة الى ان الهيئة تأخذ على عاتقها تسهيل جميع الاجراءات وهي بمثابة الرسالة الموجّهة للمستثمرين بأن البصرة جاهزة لاستقبالكم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة