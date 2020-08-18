إصلاحات مهمة لتوفير بيئة آمنة

نافذة على العراق

قال م. علاء سلمان ان هيئة استثمار البصرة أقدمت على اجراء اصلاحات مهمة تهم رجال الاعمال والمستثمرين حيث عملنا في الفترة الماضية مع البنك الدولي ووفق مذكرة تفاهم على مجموعة من الاجراءات بغية تسهيل الاعمال وتوفير بيئة آمنة للاستثمارات الاجنبية كما ان قانون الاستثمار العراقي بتعديله الاخير تضمن مجموعة كبيرة من الامتيازات والاعفاءات للمشاريع الاستثمارية، الان البصرة مهيئة للاستثمار اكثر من اي وقت سابق وتوجد العديد من الشركات الاجنبية العاملة هنا في المشاريع الاستثمارية او المشاريع النفطية كما ان هناك ترحيبا ودعما من كل الشعب البصري للمستثمرين، اضافة الى ان الهيئة تأخذ على عاتقها تسهيل جميع الاجراءات وهي بمثابة الرسالة الموجّهة للمستثمرين بأن البصرة جاهزة لاستقبالكم.

