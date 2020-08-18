مليارا دينار إيرادات المراكز الجمركية

نافذة على العراق

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن اجمالي ايراداتها المتحققة في مراكزها الجمركية. وذكر بيان للهيئة انه بلغت الايرادات مليارين و 463 مليونا و211 الف دينار، على الرغم من تصفير الرسوم الجمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب اغلاق اغلب المنافذ الحدودية بسبب جائحة كورونا». واضاف انه: «في ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا التي تمر على بلدن، تستمر كوادرنا العاملة في جميع المديريات و المراكز الجمركية بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا لشعبهم ووطنهم متحدين كل التحديات ومعوقات العمل للارتقاء بعملهم وتحقيق اعلى الايرادات». واشارت الى اسهامها في تسهيل دخول آلاف الشحنات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا بغية تسهيل انسيابية دخول ارساليات المواد الاساسية، وخصوصا الغذائية والادوية البشرية، لايصالها الى المستهلك في ظل الازمة الحالية.

