تسهيل تخصيص الأراضي الاستثمارية

نافذة على العراق

وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، بتسهيل الاجراءات الخاصة بالاراضي الزراعية لاجل الاستثمار. وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان ان «الوزير الخفاجي وجه أعماما الى كافة مديريات الزراعة والجهات ذات العلاقة والذي بموجبه يتم تسهيل اجراءات تخصيص الاراضي الزراعية للمستثمرين والمصدرين للمنتجات الزراعية لاجل انشاء مجمعات ومراكز تسويقية متكاملة للخضر والفواكة واللحوم بأنواعها والبيض والدجاج والاسماك وكافة مفاصل العملية الانتاجية الزراعية». أكد الخفاجي بحسب البيان، «على وجوب ان تكون هذه المجمعات والمراكز التسويقية على مسافة مناسبة من علاوي الخضر التي عائديتها الى وزارة البلديات وتشكيلاتها في المحافظات من اجل ان خلق جانب المنافسة الايجابية بغية تسهيل تسويق المنتجات الزراعية من قبل الفلاحين والمزارعين وبانسيابية عالية»، مشددا على «ضرورة ان تكون الاراضي المخصصة للاستثمار في هذا السياق خارج التصميم الاساسي للبلديات».

ودعا كافة المصدرين والمستثمرين الى انتهاز هذه الفرصة الاستثمارية المهمة والتي لها مردودات ايجابية على المستثمرين من جانب وعلى القطاع الزراعي من جانب اخر».

