وزير النفط: تزويد لبنان بمليون لتر من زيت الغاز

نافذة على العراق

اعلن وزير النفط عن المباشرة بتجهيز 30 صهريجاً بكميات تصل الى اكثر من مليون لتر من مادة زيت الغاز . وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل في بيان ان الوجبة الجديدة من مادة زيت الغاز تأتي ضمن المساعدات المقدمة من الحكومة والشعب العراقي الى الشعب اللبناني الشقيق استناداً الى توجيهات رئيس الوزراء والحكومة للوقوف الى جانب الاشقاء بعد كارثة حادث انفجار ميناء لبنان . من جانبه قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وكالة حسين طالب ان شركة توزيع المنتجات النفطية ، قد انهت استعدادها لانطلاق الوجبة الثانية خلال الساعات القادمة من قافلة المساعدات المقدمة الى الشعب اللبناني الشقيق من مادة زيت الغاز ، حيث تم تجهيز (30) صهريجاً بأكثر من مليون لتر من مادة زيت الوقود .

