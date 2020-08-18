«المالية النيابية»: رواتب موظفي العراق مؤمَّنة

نافذة على العراق

قال عضو اللجنة المالية ناجي السعيدي، أن رواتب موظفي الدولة مؤمنة لشهر اغسطس الحالي.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن السعيدي قوله، إن «رواتب موظفي الدولة مؤمنة لشهر اغسطس»، مشيرا إلى أن «قانون الاقتراض الخارجي والداخلي أمن الرواتب لنهاية شهر المقبل». وأضاف، أن «الحكومة سترسل الموازنة العامة إلى البرلمان لمعالجة باقي المتعلقات المالية».

وأشار إلى أن «حل المشاكل المالية من مهمة الجهة التنفيذية، باعتبار أن عمل البرلمان رقابي، يشرع قوانين ويرسلها إلى الحكومة». وكشف مصدر مطلع بوزارة المالية، عن الموقف المالي للبلاد بشأن توزيع رواتب الموظفين لشهراغسطس. وقال المصدر في إن «الوزارة جادة في توزيع رواتب الموظفين لشهر اغسطس في موعدها المحدد وخلال توقيتاتها المعروفة في الايام المقبلة».

