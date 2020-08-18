الزدجالي: الدراما الكويتية ابتعدت عني

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أكد الفنان إبراهيم الزدجالي بان المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت هو من صنعه كفنان وهذب وصقل موهبتة من خلال وجود اساتذة كبار ومنذ عام 2000 بدأ الانطلاق في الدراما الكويتية وكانت البداية مع الفنانة حياة الفهد «قلوب متحجرة» للمخرج محمد دحام الشمري

وبسؤاله عن ابتعاده عن الدراما الكويتية قال : بالعكس لم ابتعد عن الدراما الكويتية.. كون الكويت لها دور مهم في صناعة ابراهيم الزدجالي واتاحت لي الفرصة في الظهور والانطلاق نحو النجومية وجمعتني العديد من الاعمال المهمة من النجوم وحصل ابتعاد ولا اعتقد انه مقصود ولكن اتمنى ان يكون مؤقتاً ولكن اصبح لي ثماني سنوات لم اشارك وانا زعلان لان الدراما الكويتية ابتعدت عني .. وايضا هي غالية على قلبي وايضا النجوم في الكويت .. ومع ذلك فانني تواجدت في اعمال خليجية اخرى ومنها 3 اعمال مع تلفزيون ابوظبى وايضا لي مشاركات في اعمال سعودية ومازلت على راس عملي كمخرج في تلفزيون سلطنة عمان.

واضاف ايضا: مازلت اتذكر مسلسل دنيا القوى الذي ساهم في انني اتواجد في الاعمال الدرامية للمنتجة فجر السعيد التي رات فيني انه لابد ان يكون لي مكان في الساحة الفنية نظرا لرؤيتها المستقبلية في الموهبة التي تستطيع ان تعطى اكثر وبعدها توالت اعمال اخرى مهمة

اما عن تفكيره في فترة بان يعتزل الفن قال : فكرت بالاعتزال في الحقيقة لسبب معين في عام 2009 لظرف اثر فيني بدرجة كبيرة فعندما كنت مشاركا في احد الاعمال السعودية التي كانت عبارة عن 200 حلقة وتخللتها بعض الظروف التي اعلن عنها في ذلك الوقت وبعد انتهائي من التصوير تفاجأت بخبر وفاة والدتي وانا راجع الى سلطنة عمان وهذا الامر ترك اثراً كبيراً وعميقاً وفكرت بالاعتزال فعليا ولكن لظروف وجود التزام مسبق في اتصوير عمل سوري بعنوان «هدوء نسبي» وايضا عمل اخر في الكويت الذي صورته واتاني خبر وفاة والدي فجدد عندي هذا الحزن وكانت سنة صعبة ان افقد والدي ووالدتي في سنة واحدة وكانت مرهقة نفسيا

وقال ايضا : خلال عامي 2018 و2019 كانت عندي استراحة محارب ولم اشارك في اعمال درامية وعرض علي اكثر من عمل ولكن رفضتهم لاسباب معينة وبعدها في عام 2020 شاركت في ثلاث اعمال تم عرضها على الشاشات.

وعن الانتاج الفني في عمان فقد قال : عمان غنية بالتاريخ والعادات والتقاليد واللوكيشنات تعتبر ستديوهات مفتوحة واماكن عديدة لاستغلالها في تصوير وكل الامور المتوافرة ولكن ينقصنا كتابة النص والانتاج.. والتلفزيون اعطى فرصة المنتج المنفذ لمجموعة من الشركات وقدموا مجموعة اعمال ربما لم تجد الاستحسان من الناس لان حصل هناك نوعا من التقصير والحق يقال توجد ايضا عندنا شركات ضعيفة وايضا لاتوجد خبرة لعملية التسويق للمحطات الفضائية الاخرى ومن اجل تلك الامور يعرض المسلسل العماني على شاشة تلفزيون عمان ويمر مرور الكرام بعكس الاعمال القديمة التي كان ينتجها التلفزيون مباشرة ويشرف عليها وكنا نستعين بمخرجين ومؤلفين من الخارج ونتمنى ان ينصلح الحال في المستقبل وتوجد خطة لان نشارك زملاءنا في خط الانتاج ويوجد في بالي سلسلة من الاعمال التاريخية ولابد ان نسلط الضوء على الشخصيات المهمة في تاريخ عمان وحضارتها

واضاف ايضا : في الوقت الحالي هناك بعض النصوص التي لاتليق بالدراما الخليجية لذلك نراها تمر دون ان ترسخ في ذاكرة المشاهد وايضا في ظل وجود بعض الكلمات التي لانجد فيها اي فن او دلالة على المعنى المراد منه او انها تليق بالمشاهد.

واما عن المسرح العماني قال : المسرح عندنا قوي وتوجد هناك مواهب كثيرة تخرج منه وايضا في ظل وجود المهرجانات المسرحية وايضا انبهرت في مشاركات الشباب بما يطرح على المسرح وايضا الكوميديا الراقية والجميلة التي تقدم ولابد ان نرى تلك المواهب على الشاشة في الاعمال التلفزيونية وعموما هناك نهضة فنية في الخليج ككل.

وعن وجود الرقيب في التلفزيون قال: وجود الرقيب صعب في التلفزيون الذي يتيح له ان يزيل مشهداً وبالتالي يؤدي الى تخريب العمل خاصة ان مجتمعنا مليء بالقصص والمواضيع لذلك نجد البعض لجأ الى المنصات الالكترونية كونه مكاناً رحباً وايضا هناك منتجون اتجهوا للتعاون مع تلك المنصات كون لديها مشاهدة ومتابعة على مستوى كبير من المشاهد الخليجي ونرى اعمالاً مهمة ومصروف عليها صح وفيها نص قوي واخراج متميز والمنصات تاخذ حقها في هذه الفترة وبدوري اتمنى من التلفزيونات ان تنافس تلك المنصات من خلال ذلك المجال.

وبسؤاله عن السينما واذا ما كان هناك مشاركة له قال: السينما عشقي منذ زمن وفيها ابداع مختلف وشكل اخر للفنان وفيها عمل مهم يقدم من خلال الرسالة والفن الراقي واتمنى ان السينما الخليجية تأخذ وضعها ومحتاجين الى اعمال سينمائية مميزة حتى اذا اتجهنا الى التاريخ الغني لدينا في الخليج الذي يبقى اسعى ان اشارك في فيلم يكون بذلك الاهمية.

واما عن التقديم التلفزيوني قال: التقديم موجود ويعتمد على نوعية البرنامج الذي اقدمه وسبق ان قدمت برنامج مسابقات واعداده كان مختلف وبرنامج مهم وتجربة جميلة وانا في خاطري برنامج حواري يختص بعمل لقاءات مهمة شخصيات مهمة.

