خالد السالم: الموسيقى جمعتنا ونعمل بروح الفريق

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عقد مركز شؤون الموسيقى اجتماعاً حضره المتأهلون بمسابقة نغم في مرحلتها الجديدة مع اللجنة المنظمة، وسط مراعاة كاملة لجميع الإجراء الاحترازية بشأن فيروس كورونا، وشهد الاجتماع تعريف المتأهلين على مزيد من تفاصيل المسابقة في محطتها الحالية، والاتفاق على بعض النقاط التي يمكن ان ينتج عنها تعاون مستقبلي بين المركز والموهوبين الجدد، إلى جانب الاستماع للاقتراحات التي من شأنها أن تفيد المسابقة وتجعل التعاون مستمر بين الأصوات الجديدة والمركز بعد انتهائها مع الوعد بمواصلة رعايتهم، واكتشاف المزيد من المواهب.

ويأتي الاجتماع في أعقاب نشر الفيديوهات الموسيقية الرسمية للمتسابقين المتأهلين للمرحلة الثانية وإتاحتها على قناة اليوتيوب الخاصة بالمركز من أجل التصويت للمتسابقين من قبل الجمهور عبر صفحات شؤون الموسيقى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقوم حالياً المتابعين لمواهب المسابقة بالتصويت للمتسابق الأفضل حتى يوم 10 سبتمبر المقبل، ومن المُنتظر أن يتم الإعلان عن الفائزين يوم 11 سبتمبر المقبل، ليتم اختيار ثلاثة من المُتسابقين في مجال الغناء، أحدهم عن طريق لجنة التحكيم، واثنان عن طريق تصويت الجمهور، فضلاً عن ثلاثة آخرين في مجال العزف بالطريقة ذاتها.

وقد أوضح الفنان خالد السالم مدير مركز شؤون الموسيقى أن المسابقة دخلت مرحلة جديدة من عمرها حيث تشهد منصات التواصل التابعة للمركز خلال الوقت الحالي بدء مرحلة التصويت بالتزامن مع عمل لجنة التحكيم لاختيار الفائزين بالمسابقة، بعد أن قام المركز بتصوير المتأهلين في المرحلة الاولى من عمر المسابقة بطريقة احترافية، حيث تم تصوير مجموعة من الأطفال الذين يغنون بغير العربية، كما تم تصوير المتسابقين في فئة الآلات الموسيقية، بالإضافة إلى تصوير أغنيات المتسابقين الذين غنوا الأغنيات العربية، وأكد السالم خلال الاجتماع الذي تم عقده مع المتأهلين بالمسابقة على ان الموسيقى هي من جمعتهم، واعداً بأن يتم العمل بروح الفريق، حيث سيكمل كل واحد من المشاركين الآخر، وأكد مدير مركز شؤون الموسيقى على أن المركز لا يدخر جهداً في مواصلة جهوده وفقاً مع لا يتعارض مع الظرف الحالي وما يمكن تنفيذه في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة لمنع تفشي كورونا، وفي هذا السياق يولي المركز أهمية قصوى للمواهب الجديدة وهو الأمر الذي جعل المركز حريصاً على التواصل مع الموهوبين الجدد، وأشاد السالم بالمواهب الجديدة التي وقع الاختيار عليها للتأهل إلى المرحلة الجديدة، وصرح بأن المركز ينوي مواصلة رعايتهم والتعاون معهم مستقبلاً، وطلب من الحضور أن يدلي كل منهم بأرائه واقتراحاته من اجل مواصلة تطوير العمل، وأضاف: من لديه فكرة عليه التقدم بها، وللجميع الحرية في تقديم اقتراحات إبداعية بينما سيكون هناك لجنة لمتابعة المحتوى من اجل تقديم أعمال فنية تتناسب مع اسم وزارة الثقافة ومركز شؤون الموسيقى، وتضيف للمجتمع، ذلك لان ذلك هو أحد أهم الأهداف التي تعمل من خلالها الوزارة.

