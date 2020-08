اختيار إليزابيث ديبيكي لدور الأميرة ديانا في «The Crown»

إضاءات

يبدو أن فريق العمل الجديد للموسمين الخامس والسادس من مسلسل The Crown أصبح جاهزاً، إذ أعلنت صفحة The Crown على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تم اختيار الممثلة التي ستلعب دور الأميرة ديانا في الموسمين الخامس والسادس وهي اليزابيث ديبيكي، التي ستقدم الدور بعد أن أدته في الموسم الرابع ايما كورين.

وقالت اليزابيث في بيان بما معناه: «بأن روح الأميرة ديانا، كلماتها وتصرفاتها تعيش في قلوب الكثيرين. انها فرصتي الحقيقية وانه لشرف لي بأن أنضم الى هذا العمل الرائع الذي جعلني مدمنة عليه منذ الحلقة الأولى».

وتم اختيار اليزابيث، بعدما علم ET بنسخته الأميركية بأن جوناثان بيرس سيؤدي شخصية الأمير فيليب في الموسم المقبل، كما أن اميلدا ستونتون ستلعب شخصية الملكة اليزابيث الثانية بعد أن لعبت هذا الدور في الموسم السابق أوليفيا كولمان وقبلها كلير فوي. وتؤدي دور الأميرة مارغريت ليزلي مانفيل، بعد أن لعبت هذا الدور هيلينا كارتر وقبلها فانيسا كيربي، ومن المتوقع أن يغطي الموسمان الخامس والسادس مرحلة التسعينيات وبداية العام 2000. وسيشهد الموسمان الجديدان تفاصيل انفصال الليدي ديانا والأمير تشارلز، بالاضافة الى موتها في العام 1997. ويعتبر جوناثان ثالث ممثل يؤدي دور الأمير فيليب في دراما The Crown، بعد أن أدى هذه الشخصية سابقاً كل من مات سميث وتوبياز منسيز. وكان قد تم الاعلان سابقاً عن أن العمل سيقتصر على خمسة مواسم، ولكنه تم الكشف عن موسم سادس بعدما غيّر كاتب العمل بيتر مورغان رأيه. وقال بيتر في بيان بما معناه: «عندما بدأنا بمناقشة أحداث الموسم الخامس، بدا واضحاً بأنه من أجل اثراء العمل وتعقيدات القصة، علينا أن نقدم موسماً سادس»، لافتاً الى أن «الموسم السادس لن يسلط الضوء على المرحلة الحالية ولكنه سيسمح لنا بأن نغطي المرحلة نفسها ولكن بتفاصيل أكثر».