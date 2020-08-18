«لوياك» كرَّمت الفائزين في «كن» لريادة الأعمال الاجتماعية «أونلاين»

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اختتمت مؤسسة لوياك الفترة الأولى من برنامج كن لريادة الأعمال الاجتماعية «أونلاين» والذي تم تقديمه بالتعاون مع كلية بابسون الأمريكية الرائدة في مجال ريادة الأعمال على مستوى العالم وبرعاية الراعي البلاتيني بنك الكويت الوطني، والراعي الذهبي شركة زين الكويت، والراعي المساند شركة أجيليتي، بحيث تم تقديم البرنامج عبر تطبيق زووم على أن تقدم الفترة الثانية من البرنامج في التاسع من أغسطس القادم.

توحيد الجهود

وفي هذا الصدد قالت السيدة فادية المرزوق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في لوياك، « لم أتخيل في يوم ان أٌلقي كلمة بدون ان يكون أمامي جمهور حقيقي، ولم أتخيل في يوم ان ألقي كلمة وأنا في غرفة المعيشة، لكننا في هذه الظروف تعلمنا ان نكون مرنين، تعلمنا ان الحدود بين الدول ماهي الا حدود بالفكر، فلا يمكن ان نتجاهل شيء يحصل في بلد آخر لأن هذا البلد بعيد عنا بل سنتأثر وبسرعة وهذا ما حصل لنا جميعا». وتابعت: «العالم أجمع انشل فتوقفت المصانع والمؤسسات والمدارس والمحال، وتأثر الاقتصاد العالمي والكل اضطر ان يعمل من بيته، ولوياك كانت سباقة في ذلك فمنذ الايام الأولي اجتهد فريق لوياك على تطوير البرامج وتحويلها اونلاين، ومع استخدام التكنولوجيا استطعنا ان نحول المصاعب الى فرص، فقد كانت فرصة لتوحيد الجهود بين العاملين في لوياك الكويت وبقية الأفرع في لبنان والاردن واليمن، وكانت فرصة لتحويل التدريب والبرامج الى أونلاين».

وأضافت: «ها نحن اليوم نجتمع لنحتفل بنهاية برنامج كن أونلاين بمشاركة 32 طالبا والذين يتنافسون اليوم من خلال 7 مشاريع، كل ذلك تحقق بسبب ثقتنا بقدراتنا وخبراتنا التي بنيناها يوما بعد يوم ابتداء من سنة 2002، وثقتنا بكل من يعمل تحت مظلة لوياك بأقسامها المختلفة بدءأ بقسم التدريب وقسم التسويق وبقية الأقسام، عملوا جميعا كفريق واحد وبروح واحدة ورؤيا واضحة فشكرا لهم، ونشكر ايضا المدربين والمتطوعين في برنامج كن، وكلية بابسون التي ساندتنا في تحويل البرنامج الى أونلاين، وشكرا لرعاة البرنامج وهم بنك الكويت الوطني وشركة زين وشركة اجيليتي». من جانبها قالت مديرة برنامج كن لريادة الأعمال الاجتماعية ورئيسة قسم التدريب والتطوير في لوياك الكويت ايمان العمر «نهدف من خلال هذا البرنامج الى اطلاق ملكة الابتكار والابداع لدى الشباب وتعزيز مهارات القيادة والمبادرة لديهم من جهة وتوعيتهم بأهمية المشاركة المجتمعية وتعزيز الحس بالمسؤولية تجاه أنفسهم ومجتمعاتهم، فالبرنامج يعكس القيم التي نتبناها». وتابعت: «سعيدة جدا بمستوى الطلاب وفخورة بالمشاريع التي قدموها من خلال البرنامج، واعتبر أن الجميع فائز ولا يوجد خاسر بيننا، وانا متحمسة جدا للفترة الثانية من كن ولمقابلة مشاركين جدد وللاطلاع على مشاريعهم».

شراكة استراتيجية

من جانبه، أكد يعقوب الباقر، مدير في ادارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني أن بنك الكويت الوطني فخور بمخرجات هذا البرنامج الذي استمر بتوفير امكاناته للطالبات والطلبة، وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب انتشار وباء كوفيد 19، فان البرنامج استمر بتوفير خبراته للشباب من خلال تدريبات وورش عمل أونلاين كان لبنك الكويت الوطني فرصة المشاركة فيها.

ولفت الباقر الى أن مشاركة بنك الكويت الوطني في برنامج كن تأتي انطلاقا من شراكته الاستراتيجية مع لوياك ودعمه المستمر لنشاطاتها التدريبية الهادفة، وايمانه بأهمية توفير الدعم للشباب وتحفيزهم لما لذلك من تأثير في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.

وأضاف الباقر أن بنك الكويت الوطني يعتز بأن يكون جزء من هذا البرنامج للعام الرابع على التوالي، خاصة وأنه يتوافق مع توجه البنك الهادف الى دعم الشباب، وفتح المجال أمامهم ليرتقوا بمعرفتهم ويوسعوا آفاق مداركهم، وذلك من خلال دعم مشاريعهم وتقديم البرامج التدريبية التي يوفرها بنك الكويت الوطني لهم والتي تهدف الى الاستثمار بالكفاءات ومنحهم الفرص التي يستحقونها للانطلاق نحو آفاق أوسع. وعلى صعيد متصل قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي: «مع اختتام المرحلة الأولى من برنامج كن لريادة الأعمال الاجتماعية، لمسنا الشغف الكبير لدى الطلبة والطالبات المنتسبين للبرنامج لتعلّم مهارات ريادة الأعمال المختلفة، فقد بذلوا جهدا رائعا في تطوير مهاراتهم والاستفادة من وقتهم في المنزل للاستثمار في أنفسهم، كما أود أن أوجه شكري للمرشدين من شباب «لوياك» الذين قاموا بتمكين الطلبة والطالبات المشاركين من اكتشاف طاقاتهم وحرصوا على قيادتهم نحو النجاح على الرغم من الظروف الحالية، ونحن في انتظار ما يخبئه برنامج كن من قصص نجاح جديدة في مراحله المقبلة».

مواصلة الدعم

وفي هذا الصدد قالت هنادي الصالح، رئيس مجلس ادارة أجيليتي: «تستثمر أجيليتي باستمرار في مبادرات التعليم وبرامج محو الأمية الرقمية على مستوى العالم، ونحن نفخر بدعمنا لشركائنا المحليين في مقرنا الرئيسي في الكويت، ويواصل برنامج لوياك لريادة الأعمال الاجتماعية كن تحقيق نجاحات لا تصدق على مر السنين الأمر الذي يشجعنا ويشكل دافعا لمواصلة دعمنا لهم في كافة مراحل تحولهم الى التعليم من خلال منصة رقمية عبر شبكة الانترنت، في مسيرة دعمها المجتمعي تواصل أجيليتي بحثها عن أعمال مبتكرة وشركات ناشئة، ودائما ما تعجبنا مبادرات طلاب لوياك وما يطرحونه من أفكار مبتكرة خلال برنامجهم».

