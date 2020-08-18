البطولات النسائية في صدارة المشهد السينمائي

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بعد عدة شهور من التوقف شبه الكامل بسبب تفشي جائحة «كورونا» وما تبعها من تداعيات.. عادت الآن عجلة السينما المصرية في الدوران والتحرك حثيثاً من أجل دوام الاستمرار والمحافظة على صناعة السينما والمتأمل لهذه الحركة الآن سيجد أن عدداً من البطولات النسائية قد وضعت نفسها في صدارة المشهد السينمائي المصري الحالي والقادم حيث تصور الآن عدداً من النجمات أفلامهن سواء كمشاركة فاعلة في البطولة أو كبطلة مطلقة ومنهن من تخوض التجربة الأولى كبطلة بعد نجاح كبير في الدراما التلفزيونية في السنوات الأخيرة.

النجمة يسرا تعود للسينما بعد غياب أستمر عدة سنوات من خلال فيلمها «صاحب المقام» الذي كتبه ابراهيم عيسى الذي اتجه أخيراً للكتابة السينمائية بعد الكتابة الصحافية والروائية.. الفيلم من اخراج ماندو العدل وانتاج احمد السبكي ومن المقرر عرضه في عيد الأضحى بعد أيام قليلة. وتشارك الفنانة منى زكي مع أحمد السقا في بطولة فيلم «العنكبوت» الذي تدور أحداثه في أجواء من الأكشن والاثارة والفيلم من تأليف محمد ناير واخراج أحمد نادر جلال ويشارك في بطولته أيضا ظافر العابدين.. وحاليا تصور غادة عادل فيلمها «الخطة العامية» ويشاركها البطولة عدد من فناني الكوميديا في مقدمتهم على ربيع وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن ومعهم صلاح عبد الله وشريف رمزي والفيلم اجتماعي كوميدي من تأليف أحمد عبد الوهاب واخراج معتز التوني.. وهناك فيلم أخر ينتظر غادة لكي تبدأ في تصوير ويحمل اسماً مؤقتاً «هيكل نظمى». وبعد عديد من البطولات الدرامية في السنوات الأخيرة تخوض دنيا سمير غانم البطولة السينمائية لأول مرة من خلال فيلم «تسليم أهالي» مع المخرج خالد الحلفاوي وتأليف شريف نجيب ويشاركها البطولة هشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد.. وأيضا بعد بطولاتها الدرامية المطلقة تشارك دينا الشربيني الفنان كريم عبد العزيز بطولة فيلمه الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» ومعهم ماجد الكدواني وبيومي فؤاد.. والفيلم أوشك على الانتهاء من التصوير ولم يتبق منه سوى مشاهد قليلة وهو كوميديا اجتماعية من تأليف أيمن وتار واخراج خالد الحلفاوي. وبعد عودتها للفن وظهورها في دراما رمضان هذا العام تعود الفنانة حلا شيحة للسينما وتشارك الفنان تامر حسني بطولة فيلمه الجديد «مش أنا» ومعهم سوسن بدر وماجد الكدواني والفيلم من تأليف تامر حسني في أولى تجاربه في الكتابة السينمائية واخراج سارة رفيق.. كما تستعد الفنانة بسمة لتصوير فيلمها الجديد «قبل الأربعين» وهو دراما نفسيه تدور أحداثه في أجواء من الاثارة والتشويق ويشاركها البطولة الفنانة داليا مصطفى التي تعود للسينما بعد غياب عدة سنوات ومعهم من الفنانين هالة فاخر- معتز هشام- لبنى ونس- محمد علي رزق.

وتنتظر الفنانة هيفاء وهبي عرض فيلمها «أشباح أوروبا» التي انتهت من تصويره منذ فترة تعود به هيفاء الى السينما بعد غياب استمر لعدة سنوات منذ فيلمها الأخير «حلاوة روح» ويشاركها بطولة الفيلم: أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر والفيلم دراما اجتماعية تشويقية.

