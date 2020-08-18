استعراض إخراجي... والإطار أجمل من الصورة

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بعد مضي نحو خمس عشرة حلقة من المسلسل السوري شارع شيكاغو للفنانة سلاف فواخرجي ومهيار خضور، عباس النوري، شكران مرتجى وآخرين ومن تأليف واخراج محمد عبدالعزيز، باتت الخطوط العريضة للمسلسل ورؤيته فنيا واضحة بغض النظر عن أحداث الحلقات القادمة وما سينتهي له المسلسل سواء الى كشف الجريمة الغامضة، جريمة قتل «ميرامار» سلاف فواخرجي، التي بني عليها المسلسل أم الى اغلاق الملف بسبب التقادم الزمني وعدم توفر الأدلة.

فمخرج العمل وكاتبه محمد عبدالعزيز أظهر قدرة اخراجية عالية، حيث استطاع أن يوظف كاميرته بشكل جيد لرصد أحداث المسلسل وأعطاها حرية التنقل بين زمنين مختلفين بتداخل احترافي، كما أنه وفق في اعدد وتصور الاطار الزمني لشارع شيكاغو من حيث الديكور ولكن كان يفضل ألا يقحم نفسه كثيرا في تفاصيل الحياة اليومية للنوادي الليلية، ويتكفي بالاشارة لها، فالجرعة الزائدة من الجرأة في العمل، بصريا ولفظيا، وبالأخص فيما يتعلق بالنوادي الليلية لم تخدم المسلسل وانما جعلته محط رفض وانتقاد من قبل الكثيرين، وتكرارها بدا مملا للمشاهدين وتسويقيا للعمل لا أكثر، كما أن وجود تلك التفاصيل والالفاظ في واقع الحياة ليس مبررا لتوظيفها في عمل درامي يقدم لكل أفراد المجتمع وليس لفئة محددة منه.

? زووم

تزاحم الأحداث غير المبررة والتي منها، فكرة البحث عن الذهب، أو«تجاوزا...الكنز المفقود»، والمنافسة بين النوادي الليلية وتفاصيل حياتها، وكذلك الجاسوسية، والمكتب الثاني وجيفارا...وغيرها من الأحداث وكذلك كثرة التناقضات والمشاهد اللامنطقية، أثر على صورة العلاقة الرومانسية التي جمعت بطلي العمل، كما أن تلك الأحداث والتناقضات واللامنطقية في بعض المشاهد بدت وكأنها كتبت من أجل استعراض قدرة التحكم بالكاميرا واخراج المشهد التمثيلي وتسويق العمل وهذا ما قد يعيد الى الذاكرة، مع بعض الفوارق طبعا، بدايات ظهور فكرة أهمية تصوير الفيديو كليب لانجاح أي أغنية...

