سوسن بدر تعيش انتعاشة سينمائية وتدخل 3 أفلام جديدة

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تعيش الفنانة سوسن بدر انتعاشة سينمائية كبيرة هذه الأيام في ظل الحركة السينمائية الحالية بوجود عدد كبير من الأفلام يتم تصويرها أو يتم التحضير لها في الوقت الحالي، سوسن بدر اذ تعاقدت على المشاركة في بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، تستعد للبدء في تصويرهم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما انتهت من فيلم «الا أنا» مع تامر حسني، الذي كان متوقفاً بسبب فيروس كورونا وتم استئنافه أخيراً والانتهاء من آخر مشاهده. أول الأفلام التي تبدأ سوسن تصويرها هو «ثانية واحدة» الذي انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضي، وتستعد سوسن لبدء مشاهدها في العمل خلال الأيام المقبلة، حيث تشارك في بطولته الى جانب دينا الشربيني ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وويزو وعلا رشدي وعدد من ضيوف الشرف والفيلم من تأليف مصطفى حمدي واخراج أكرم فريد. وتعاقدت سوسن على المشاركة في بطولة فيلم «بلالين» المقرر انطلاق تصويره منتصف شهر سبتمبر المقبل، وتشارك في بطولته الى جانب كندة علوش، باسم سمرة، محمد سلام، هدى مجد، علا رشدي، أحمد كمال وتأليف عادل صليب واخراج عصام عبد الحميد وانتاج شركات سينرجي ونيو سينشري ومصر العالمية.