«الخليجي»: تهديدات روحاني للإمارات تحمل تداعيات خطيرة

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أبوظبي - الرياض - الوكالات: اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي انور قرقاش في تغريدة له، امس ان معاهدة السلام الاماراتية الاسرائيلية قرار سيادي ليس موجها الى ايران. وقال قرقاش ان «القرارات الاستراتيجية تحولية ولها وقعها وتأثيرها، وقرار الامارات مستقبلي يعزز موقعها وتنافسيتها».

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية استدعت القائم بالأعمال في سفارة ايران في ابوظبي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الايراني حسن روحاني بشأن القرارات السيادية لدولة الامارات. واعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية هذا الخطاب غير مقبول وتحريضي ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. ونبهت المذكرة الى مسؤولية ايران تجاه حماية بعثة الدولة في طهران ودبلوماسييها. وأكدت وزارة الخارجية الاماراتية رفضها المطلق للغة الخطابات التحريضية من السلطات الايرانية عقب معاهدة السلام بين دولة الامارات واسرائيل، معتبرة ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية واعتداء على السيادة.

من جهته شدد مجلس التعاون الخليجي على دعمه للامارات بوجه التهديدات الايرانية. وأكد الأمين العام للمجلس د.نايف الحجرف، ان تهديدات روحاني وبعض المسؤولين الايرانيين تجاه الامارات، تحمل تداعيات خطيرة على امن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتتنافى مع الأعراف الدبلوماسية. كما طالب طهران الالتزام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، المبنية على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة او التهديد بها. الى ذلك تم تدشين خطوط الاتصالات الهاتفية بين الامارات واسرائيل عبر مكالمة اجراها وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان بنظيره الاسرائيلي غابي اشكنازي. وهذه اول مرة يتم فيها الاعلان عن مكالمة هاتفية رسمية بين مسؤولين من الدولتين وأصبح بالامكان الاتصال مباشرة بالخطوط الهاتفية الاسرائيلية من الامارات. وتأتي هذه الخطوة بعد اعلان توصل البلدين الى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما. وكتبت مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الاماراتية هند مانع العتيبة في تغريدة على تويتر ان المسؤولين اكدا «الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين من اجل النهوض بالسلام والتنمية الاقليمية». من جانبه، اكد اشكنازي «قررنا اطلاق التواصل المباشر بيننا تمهيدا للتوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، واجراء لقاء قريبا».

