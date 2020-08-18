الرئيس الإسرائيلي يدعو رسمياً ولي عهد أبوظبي لزيارة القدس

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: وجه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، امس دعوة رسمية لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، لزيارة القدس. ووفق نص الدعوة قال ريفلين إن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات بوساطة الولايات المتحدة، يشكل «حجر أساس استراتيجيا» في المنطقة. ويرى «أن هذه الخطوة ستساهم في بناء وتعزيز الثقة المتبادلة» وبما يساهم في دفع المنطقة إلى الأمام وتوفير الازدهار لسكان الشرق الأوسط. وأكد ريفلين أن الأجيال القادمة ستثمن اتفاق السلام، وستطلق الخطاب عن السلام والثقة والحوار بين الشعوب. وأصبحت الإمارات الخميس، أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع إسرائيل، في اتفاق تاريخي بوساطة الولايات المتحدة، أثار احتمال إبرام اتفاقات مماثلة مع دول عربية أخرى.

