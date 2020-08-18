كوشنر: إسرائيل «كبش فداء ».. وحان وقت التطبيع !

عربيات ودوليات

واشنطن- باريس- الوكالات: اتهم جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعض القوى بانها تمنع احلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط، معتبرا ان الشعب الفلسطيني رهينة لقيادة سيئة جدا.

وقال كوشنر في مقابلة مع قناة سي بي اس ان هناك كثيرين من يريدون للمنطقة ان تكون غارقة في النزاعات القديمة والرئيس ترامب رفض ان يسمح لهؤلاء باملاء الأجندة، وبالعكس حاول توحيد الناس حول مصالح مشتركة. واعتبر ان حركة حماس كانت لها خطة واحدة خلال السنوات العشر الماضية والمجتمع الدولي كان غبيا الى حد كاف ليسمح لها بالمضي قدما بها. وأضاف ما قمنا به هو التوجه نحو الفلسطينيين، ووضعنا خطة كبيرة على الطاولة، وسكان غزة محتجزون حاليا رهائن لدى قيادات حماس التي تعتبر منظمة ارهابية. وتابع قائلا ولكن لدينا خطة على الطاولة اذا كانوا راغبين في التمسك بالسلام، مشيرا الى ان خطة ترامب للتسوية في الشرق الأوسط المعروفة اعلاميا بـصفقة القرن من شأنها ان تقلص الفقر وتوفر اكثر من مليون فرصة عمل ومضاعفة الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني. وأضاف ولكن للأسف فان الشعب الفلسطيني رهينة لقيادة سيئة جدا، ولكن لا يمكننا ان نسمح بأن يعيق ذلك المنطقة كلها ويمنعها من المضي قدما الى الأمام. ووصف كوشنر الاتفاق بين الامارات واسرائيل بشأن تطبيع العلاقات بأنه تاريخي، مشيرا الى انه اول اتفاق سلام بين اسرائيل ودولة عربية منذ 26 عاما.

الى ذلك تشاور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤكدا له ان استئناف المفاوضات مع اسرائيل يبقى أولوية بهدف التوصل الى حل عادل، واوردت وكالة الانباء الفلسطينية وفاأن الرئيس الفرنسي وجه دعوة للرئيس عباس لزيارة باريس، لاستكمال التشاور حول مجمل الاوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

