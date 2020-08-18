قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطيني أصم في قلنديا

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قلنديا- غزة- الوكالات: أصيب مواطن فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة (60 عاما) صباح امس برصاص القوات الإسرائيلية على حاجز قلنديا بحجة حيازته سكينا. وكان الفلسطيني متوجها نحو معبر السيارات وهي منطقة محظورة على المشاة، وطالبه الجنود بالتوقف وعندما لم يتوقف أطلقوا عليه النار وأصيب في الجزء السفلي من جسده.

والفلسطيني المصاب، أصم، وقد تم نقله إلى المستشفى للعلاج، فيما أعاد الجيش الإسرائيلي فتح الحاجز. الى ذلك قصفت طائرات ودبابات إسرائيلية مواقع لحركة «حماس» في قطاع غزة فجر امس بحسب الجيش الإسرائيلي ومصادر أمنية فلسطينية، في إطار ما تحوّل إلى رد يومي على إطلاق بالونات حارقة وصواريخ على مناطق في جنوب إسرائيل. وقال الجيش في بيان إن «عشرات الأشخاص قاموا مساء الأحد «بإثارة أعمال شغب على طول السياج الأمني لقطاع غزة». وأكد مصدر أمني في غزة «نفذت طائرات الاحتلال ودباباته عدوانا جديدا على قطاع غزة واستهدفت عددا من المواقع ونقاط الرصد تابعة للمقاومة قرب السياج» الفاصل بين الجيب الفلسطيني وإسرائيل «ما أحدث أضرارا متفاوتة».

