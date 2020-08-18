الراعي يكشف عن «مذكرة لبنان والحياد»

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: أعلن البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال بشارة الراعي امس في مؤتمر صحافي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان «مذكرة لبنان والحياد»، وأكد أن المكون الأول فيها هو عدم دخول لبنان في تحالفات ومحاور وصراعات سياسية وحروب إقليمية ودولية وامتناع أي دولة عن التدخل بشؤونه أو استخدام أراضيه لأغراض عسكرية. وذكر أن البعد الثالث فيها هو تعزيز الدولة اللبنانية لتكون دولة قويّة عسكرياً وبجيشها ومؤسساتها وقانونها وعدالتها ووحدتها الداخليّة، لكي تضمن أمنها الداخلي من جهة وتدافع عن نفسها بوجه أيّ اعتداء بري أو بحري أو جوّي يأتيها سواء من إسرائيل أو من غيرها من جهة أخرى وأضاف أن المذكرة تبدأ بتوضيح معنى الحياد الناشط، مشيراً إلى أن الحياد يعني تعزيز الدولة لتكون قوية بجيشها ومؤسساتها وقانونها لضمان الأمن الداخلي والدفاع عن الحدود. وأكد ضرورة معالجة ملفات الحدود على أساس خط الهدنة مع إسرائيل وسورية، وأن لبنان دولة مساندة وليس دولة مواجهة، مضيفا أن موضوع الحياد ليس من اختراعنا إنما هو واقع عاشه لبنان منذ عام 1920 حتى أوائل السبعينات.

الى ذلك، بدأ مكتب المرجع الديني الأعلى اية الله علي السيستاني، في بيروت بتوزيع المساعدات على المتضررين من تفجير المرفأ. وذكر قسم الخدمات الاجتماعية في مكتب السيستاني «بعد الكارثة الكبيرة التي تعرضت لها مدينة بيروت جراء الانفجار الذي عصف بمرفئها جال وفد من مكتب المرجع الديني الأعلى في لبنان، على بعض الأحياء المتضررة وتواصل مع الأهالي وفعاليات المنطقة الدينية والاجتماعية، وعاين جزءا من الأضرار التي تعرضت لها المباني السكنية».

