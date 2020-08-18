إدارة ترامب تستعد لجولة عقوبات جديدة ضد دمشق

عربيات ودوليات

واشنطن - دمشق - الوكالات: كشف مسؤولون أميركيون أن ادارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لجولات جديدة من العقوبات ضد سورية، وهي تخطط لتوسيع قائمتها السوداء من خلال التركيز على شبكات الدعم المالي خارج سورية ما يصعّد الضغط الدولي من أجل تحقيق سلام تفاوضي وانتقال سياسي.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية ان واشنطن تريد التحقيق في شبكات الشركات الدولية المرتبطة بالنظام وتكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على الحكومات، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة لقطع التدفقات النقدية. واشارت الى أنّ العقوبات الاضافية قد تشمل داعمين وشركاء للنظام السوري في لبنان والامارات وشركات في أوروبا على صلة بعائلة الأسد.

تأتي هذه الجهود في أعقاب تحركات وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية لفرض عقوبات على ما يقارب 36 فرداً وشركات على مدار الشهرين الماضيين، ولاسيما التركيز على أفراد عائلة الأسد الذين تعتبر الولايات المتحدة أنهم يشكلون جوهر هيكل سلطة الرئيس السوري ويساعدون في تمويله.

وكشف مسؤولو ادارة ترامب أنهم حذروا بشكل خاص كبار المسؤولين في لبنان، بمن فيهم حاكم البنك المركزي منذ فترة طويلة رياض سلامة، من تقديم المساعدة للحكومة السورية.

