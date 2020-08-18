القاهرة تجدد مطالبها: اتفاق ملزم حول سد النهضة

عربيات ودوليات

أكدت مصر أهمية التفاوض على اتفاق ملزم حول سد النهضة الاثيوبي وقالت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، إن وزيري الخارجية والموارد المائية والري شاركا في اجتماع دعت إليه جنوب إفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا لبحث تطورات مفاوضات سد النهضة حيث تقرر أن تُستأنف المفاوضات اعتباراً من اليوم بهدف التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة. وأكدت القاهرة خلال الاجتماع على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانوناً ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث، ويؤمن مصالحها المائية، ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب. وكانت القاهرة، قد أعلنت قبل أيام تعليق مفاوضات سد النهضة، موكدةً أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد. كما ذكرت وزارة الموارد المائية أن وزير المياه الإثيوبي وجه خطاباً لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات». وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع سابق برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية، لعرضها في اجتماع لاحق. وعادت الوزارة مجدداً وأعلنت ترحيبها باستئناف مفاوضات سد النهضة، ولكن بشرط الالتزام بمخرجات القمة الإفريقية المصغرة، والتي تنص على التفاوض لإبرام اتفاق ملزِم حول قواعد ملء وتشغيل السد. من جهتها، قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية إن الاجتماع يأتي تجاوباً مع موقف السودان الذي دعا لتأجيل المفاوضات الثلاثية لمدة أسبوع لمزيد من المشاورات، فيما أعلن وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين إسماعيل أن المفاوضات التي ستبدأ، اليوم تهدف إلى العمل على «توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث وصياغتها في وثيقة واحدة بواسطة ممثلي الدول الثلاث والميسرين من الاتحاد الافريقي». وأوضح وزير خارجية السودان أن «الوثيقة الموحدة سترفع إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، بغرض مراجعتها والنظر في إمكانية أن تصبح أساس الاتفاق بين الدول الثلاث.