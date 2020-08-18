العراق: متظاهرو البصرة يطالبون بـ«محاكمات دولية»

عربيات ودوليات

البصرة - الوكالات: تبادل محتجون خرجوا في تظاهرات امام منزل محافظ البصرة العراقية الجنوبية وشرطة المحافظة الاتهامات اثر اندلاع عنف ليل الأحد الاثنين ، فيما دعت اللجنة المنظمة للاحتجاجات الى محاكمة دولية لقتلة المتظاهرين.

وشهدت تظاهرات احتجاج امام منزل المحافظ اسعد العيدانى احتجاجا على الفساد وسوء الخدمات والمطالبة بمحاكمة قتلة الناشط المدني تحسين اسامة الشحماني قبل يومين واقالة مدير شرطة المحافظة.

وقالت قيادة القوات الامنية في المحافظة امس ان تظاهرة سلمية انطلقت مساء الأحد في ساحة البحرية باتجاه مديرية شرطة محافظة البصرة، ثم باتجاه منزل عائلة المحافظ. وطيلة هذه المسيرة، «كانت الأجهزة الأمنية توفر الحماية للمتظاهرين الا انهم حال وصولهم الى منزل عائلة المحافظ قام بعض الأشخاص برمي زجاجات حارقة باتجاه المنزل السكني وكرفان الحماية مما ادى الى حرق جزء من الحديقة وكرفان، كما قالت في بيان صحافي. وأشارت الى رمي زجاجة حارقة (مولوتوف) على احدى عربات عجلات الشرطة مما ادى الى حرقها وتضرر اربع عربات اخرى واصابة 14 منتسباً باصابات مختلفة احدها عين احد المنتسبين وهي الآن بحالة حرجة» واضافت انه «في الوقت الذي تمارس فيه شرطة البصرة ضبط النفس، الا ان ذلك لا يعني ان يترك العابثون بأمن البصرة من دون رادع، وسيتم التعامل وفق النصوص القانونية ضد كل من يثبت تورطه بالاعتداء على الاجهزة الامنية او الممتلكات العامة والخاصة».

في المقابل اكد ناشطون ان القوات الأمنية تعرضت للمتظاهرين وواجهتهم بالرصاص الحي وطاردتهم في الشوارع المحيطة بالمنزل، ما ادى الى اصابة عدد منهم بجروح متفاوتة.

يقول المتظاهرون انهم يطالبون بالاعلان عن قتلة الشحماني امام محله المختص بخدمات الانترنت وسط البصرة حين هاجمه مسلحون مجهلون واطلقوا عليه وابلاً من الرصاص قتل اثرها فيما وجهوا اتهامات الى مليشيات موالية لايران بالمسؤولية عن اغتياله، ما اثار غضباً شعبياً ومخاوف من عودة مسلسل اغتيال الناشطين.

من جهتها طالبت «اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين» امس بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في استهداف المتظاهرين وما صاحبها من انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان ومحاكمتهم.

واضافت ان اللجنة المنظمة تطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية والانسانية لاجراء تحقيق دولي لتحديد مسؤولية الاشخاص والجهات المسؤولة عن قتل المتظاهرين وتقديمهم الى محاكمات دولية لنيل جزائهم العادل.

