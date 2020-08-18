لجنة حكومية توصي بإرجاء التعداد السكاني

عربيات ودوليات

أوصت اللجنة الحكومية العليا للتعداد السكاني في العراق بتأجيل اجراء التعداد الى العام المقبل بسبب جائحة «كورونا» والأزمة المالية التي تعصف بالبلاد بسبب تراجع اسعار النفط. وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي ان اللجنة قررت تأجيل التعداد السكاني الذي كان مقررا اجراؤه في نوفمبر المقبل حتى الشهر ذاته عام 2021، ورفعت توصية بهذا الشأن الى مجلس الوزراء. وأوضح الهنداوي انه لا يمكن تنفيذ التعداد السكاني في ظل فيروس «كورونا» لأن عملية تنفيذه تتم عبر 150 الف شخص يتولون زيارة المنازل والعائلات وادخال البيانات الكترونيا.

وبلغ عدد سكان العراق في 2017 اكثر من 37 مليون نسمة، وفق تقدير اصدرته الحكومة.

وأُجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، وعلى مدى 15 عاما الماضية، لم تتوافق القوى السياسية على اجراء التعداد، الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد، ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لاعادة الاعمار.

ومن ابرز المشاكل التي تعيق اجراء هذا التعداد الخلاف القائم بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن السيطرة على المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي او ما تُعرف بالمناطق المتنازع عليها، ولعل ابرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط. وكانت وزارة التخطيط قالت في وقت سابق ان التعداد لن يتضمن سؤالا عن المذهب او الطائفة، كما تطالب بعض الأحزاب في العراق.

