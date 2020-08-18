«الصحة العراقية» تحذِّر من «انتشار وخيم» لفيروس كورونا

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذرت وزارة الصحة العراقية مما وصفته بـ«عواقب وخيمة» اذا لم يتبع العراقيون القواعد والتعليمات الصادرة عن الوزارة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي سجلت فيه البلاد اعلى معدل يومي للاصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث اعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و348 حالة اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالاضافة الى 75 حالة وفاة بسبب المرض. ومن المتوقع ان يزداد انتشار فيروس كورونا المستجد سوءاً على خلفية تضرر البنى التحتية الطبية في البلاد بسبب عقود من العقوبات والحرب والفساد. وقال بيان وزارة الصحة «لطالما اشارت الوزارة الى ان اهمال المواطن في تنفيذ التعليمات الصادرة عنها، بناءً على اللوائح الدولية لمنظمة الصحة العالمية، سيؤدي الى زيادة كبيرة في حالات فيروس كورونا». وعلى الرغم من التحذير، قررت اللجنة العراقية العليا للصحة والسلامة الوطنية تقليص ساعات الاغلاق اليومية حيث تتعرض البلاد لضغوط اقتصادية هائلة، ولا يستطيع العديد من اصحاب الدخل المنخفض تحمل تكاليف البقاء في المنزل او العمل من المنزل، فيما لم تكن هناك ترتيبات دخل بديلة مقدمة من الحكومة.

ويستعد العراق لاحياء ذكرى عاشوراء وقد حذر المسؤولون والشخصيات الدينية، العراقيين المواطنين من التجمعات خلال الحدث. وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، بيانا، دعت فيه جميع العراقيين الى احياء المناسبة من داخل منازلهم وتجنب السير نحو كربلاء. وفي لبنان اعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، امس «النفير العام» بسبب «كورونا» مشددا على «الحاجة الى قرار شجاع بالاقفال لمدة اسبوعين»، على خلفية تزايد اعداد المصابين بالفيروس.وحذر الوزير حسبما نقلت الوكالة الوطنية للاعلام، من ان لبنان «امام تحد حقيقي» مشيراً الى ان «الأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة، والموضوع يحتاج الى اجراءات صارمة، لأن الوضع لم يعد يحتمل». وكشف حمد حسن عن «امتلاء اسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة في بيروت، اما بالنسبة للمستشفيات التي لا تستقبل «كورونا» فيمكن للجيش وضع يده عليها والزامها باستقبال المصابين وفقا لحال الطوارئ المفروضة في العاصمة». الى ذلك بدأ الأردن في اجراءات عزل مدينة قرب الحدود مع سورية بعد اكبر زيادة يومية في حالات الاصابة يعزوها المسؤولون لحالات جاءت بالأساس من الأراضي السورية. وقالت وزارة الصحة ان نصف عدد الحالات المسجلة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، والتي بلغت 39 حالة، كانت بمدينة الرمثا قرب الحدود السورية. وقال مسؤولون ان سائقي الشاحنات والأفراد الذين يدخلون المملكة من معبر جابر الحدودي مع سورية يتسببون في تفشي فيروس «كورونا».

