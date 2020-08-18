ماليزيا تكتشف سلالة «كورونا» جديدة «أكثر عدوى بعشر مرات»

عربيات ودوليات

كوالالمبور- الوكالات: كشفت ماليزيا عن سلالة حديثة من فيروس كورونا دخلت البلاد، محذرة من انها «أكثر عدوى بعشر مرات». وقال مسؤول ماليزي بشبكة «بلومبيرغ» امس انه عثر على تلك الطفرة الجديدة التي تسمى «D614G» بين ثلاث حالات على الأقل من 45 شخصاً، انتقلت اليهم العدوى عبر صاحب مطعم عائد من الهند، خرق الحجر الصحي المنزلي المحدد بـ 14 يوما موضحا ان السلالة الجديدة وجدت ايضاً لدى مجموعة اخرى تضم اشخاصاً عائدين من الفلبين الى ماليزيا.

من جهته رأى مدير عام الصحة نور هشام عبد الله ان السلالة الجديدة قد تعني ان الدراسات الحالية حول اللقاحات ربما تكون غير مكتملة او غير فعالة لمواجهة تلك الطفرة المستجدة. في حين ذكرت ورقة بحثية نُشرت في «Cell Press» انه من غير المرجح ان يكون لتلك الطفرة تأثير كبير على فعالية اللقاحات التي يتم تطويرها حالياً. وكتب نور هشام في منشور على فيسبوك «على الناس توخي الحذر واتخاذ المزيد من الاحتياطات لأن هذه السلالة تم اكتشافها الآن في ماليزيا هناك حاجة ماسة للتعاون حتى نتمكن معاً من كسر سلسلة العدوى».

يشار الى ان تلك السلالة وجدت بشكل واسع في اوروبا والولايات المتحدة الا ان منظمة الصحة العالمية افادت سابقا بأنه لايوجد دليل على انها تؤدي الى عوارض مرضية اكثر خطورة.

