الصين: أول براءة اختراع للقاح «كورونا»

عربيات ودوليات

بكين - الوكالات: كشفت تقارير اعلامية ان الصين منحت براءة اختراع للقاح جديد مضاد لفيروس كورونا الذي اصاب اكثر من 21 مليونا وتسبب بوفاة اكثر من 775 الفا آخرين.

وقالت وسائل الاعلام الصينية الرسمية، نقلا عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية في الصين، ان شركة «كانسينو بيولوجيكس» حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح «ايه دي 5-ان سي او في» ضد كوفيد-19. وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، ان هذه اول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح مضاد للوباء. ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الادارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها انه تم اصدار براءة الاختراع في 11 اغسطس الحالي.

يشار الى ان السعودية قالت في وقت سابق من هذا الشهر انها تعتزم بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كانسينو.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فان عددا من خبراء الصحة في العالم، ينصحون بأخذ لقاح الانفلونزا الموسمية في العام الحالي، لأجل تفادي الاصابة بالمرض، لاسيما انه متاحٌ منذ فترة طويلة. وتؤدي الانفلونزا الموسمية الى تدهور في صحة الكثيرين، في كل سنة كما يفارق بعض المصابين الحياة من جراء هذا المرض الذي يبدو بسيطا، ولذلك، من الأفضل ان يقوم الناس بأخذ اللقاح في العام الحالي، حتى يستمر التركيز على مرضى الوباء. وأوردت الصحيفة الأميركية انه في حال كانت ثمة موجة شديدة من الانفلونزا الموسمية، فان ذلك قد يؤدي الى ما يمكن تسميته بـ«الوباء التوأم» اي تزامن مرض «كوفيد-19» مع الانفلونزا الموسمية. ويوصي مسؤولو الصحة في عدد من دول العالم، بأخذ لقاح الانفلونزا، في وقت مبكر، اي قبل ان يصبح متاحا في المستشفيات والعيادات.

