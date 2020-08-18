الاحتجاجات متواصلة في بيلاروسيا

عربيات ودوليات

مينسك - الوكالات: تجمع حشد يقدر بعشرات الآلاف في وسط العاصمة البيلاروسية مينسك لحضور تجمع للمعارضة والمطالبة بانتخابات رئاسية جديدة، فيما ينظم الرئيس الكسندر لوكاشينكو مظاهرة منافسة على امل الحصول على بعض الدعم بعد اسابيع من الاضطرابات. وتدفقت الحشود على الطرق بالقرب من منتزه النصر في مينسك. في حين لم يكن هناك احصاء رسمي، قدر الحضور بحوالي 50 الف شخص. في غضون ذلك، القى لوكاشينكو خطابا في تجمع مؤيد للحكومة على بُعد بضعة شوارع، واصفا زعماء المعارضة بأنهم «جرذان». وأضاف «اذا دمرتم الرئيس الأول (لوكاشينكو) فستكون هذه بداية النهاية بالنسبة لكم ستركعون دائماً، كما هو الحال في اوكرانيا، كما هو الحال في البلدان الأخرى، وستضرعون الى شخص غير معروف». وخاطب انصاره «تأكدوا من انهم لايشعلون هذه النار. لأنه كما يعلم التاريخ، لا يمكنكم ابداً بناء المستقبل على الرماد. ستكونوا متسولون، وستمشون بيدكم تطلبون قطعة خبز».وزعم لوكاشينكو ايضاً ان قوات حلف «الناتو» كانت تحتشد على الحدود الغربية لبيلاروسيا، وهو ادعاء نفاه الحلف.

في المقابل اعلنت مرشحة المعارضة للانتخابات الرئاسية سفيتلانا تيخانوفسكايا امس انها مستعدة لقيادة البلاد قائلة عبر فيديو من ليتوانيا حيث لجأت «أنا مستعدة لتولي مسؤولياتي والعمل كزعيمة وطنية» وأضافت انها لم تشأ ان «تصبح سياسية» لكن «القدر امر بأن اجد نفسي في الصف الأول لمكافحة التعسف والاجحاف».

