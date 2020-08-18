استجوابـات الرمـق الأخيـر

آراء

كما يعلم الجميع فإن الاستجواب هو سؤال مغلظ في الممارسة البرلمانية وله بعض القواعد التي تجعله مهما أكثر من الأسئلة المعتادة، والاستجواب حق دستوري لأعضاء البرلمان حاله حال بقية وسائل الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة يستخدمه العضو البرلماني في مواجهة أعضاء الحكومة وهو من أهم وأخطر وسائل الرقابة البرلمانية لكونه يقوم على محاسبة الحكومة أو أحد أعضائها على تصرف يتعلق بأعمال الوزارة التى تتبعه بالحكومة وقد ينتهي الاستجواب الى سحب الثقة من الحكومة واجبارها على الاستقالة او سحب الثقة من احد الوزراء مما يدفعه للرحيل بصورة استقالة قبل أن يرحله الأعضاء بالتصويت.

تنص المادة (100) من الدستور التي تخص الاستجواب على (أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، وبمراعاة حكم المادتين (101 - 102) من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس.

واليوم ونحن نعيش الكم شهر الأخيرة لعمر مجلس 2016 الذي بقي أعضاؤه يحسبون الأيام المتبقية لهم وهو جلوس على الكرسي الأخضر الوثير الذي يعطى عند السكوت ويمنح المنح برفع اليد ويغني بعد فقر ويشبع الجائع ويصيب الشبعان بالتخمة ولهذا الكرسي الأخضر أمور تعد سحرية لدى الكثير من اهل الكويت لدرجة أنه رفع النازل وأنزل الرفيع وهذه هي الدنيا.

ولكوننا مواطنين فاننا نعرف جيدا ان مجلس 2016 لم يختلف كثيرا عن المجالس التي سبقته بحيث هو ومن سبقوه النتيجة لدى المواطن (لم يقدم شيئا) في الواقع ونجد نوابه الكرام والنواب السابقين كلا منهم يتحدث عن انجازاته في مجلسه ولكن كل هذه الانجازات المزعومة لماذا لم يرها أو يلمسها المواطن؟ وهذا السؤال يجب ان يجب عنه اما نائب حالي او سابق. ومع اليأس المتكرر من المجالس السابقة والحالية نجد المواطن بهذا المجلس الحالي قد شعر بالارتياح قليلا بسبب ظهور فيروس «كورونا المستجد» الذي قال للنواب: عفوا قليلا من الراحة لأهل الكويت منكم ومن كلامكم الذي يعد إعلاميا اكثر مما هو واقعي، وكان للحكومة دور اهم وأكبر مع المواطن حيث التعامل مع الفيروس المذكور لا يحتاج إلى كلام منمق وحركات اعلامية غرضها ابراء الذمة والواقع لا شيء، ومع شعور السواد الأعظم من النواب بأن فيروس «كورونا» قال لهم بصورة غير مباشرة (استريحوا) ظهر البعض منهم بصورة البطل الذي افاق بعد أربعة اشهر من الركود والسكوت نافضا غبار «كورونا» عنه وركب حصان الاستجوابات حتى يقول لناخبيه انا موجود واكر وافر من اجلكم وسيفي ودرعي هما المادة (100) من الدستور وأنا حامي الدستور وحامي حقوقكم التي نسيتها وتناسيتها على مدى دورات الانعقاد الماضية وبآخر هذا الانعقاد الأخير ذكرتكم واستذكرت أني نائب عن الامة ولذا ما بقي عندي الا الاستجواب اهلل واطبل فيه، ولكننا كمواطنين نعلن لكم يا نواب الامة الكرام أننا وصلنا لمرحلة من الزهق والملل من كلامكم وافلامكم التي باتت مثل أفلام السينما الصامتة وكثر ما تنفخون تلقون شريم يقول لكم: ما من برطم. وتأكدوا ان الكويتيين ليسوا سذجا حتى نصدق أفلام السينما الصامتة ولكن واقع حال اهل الكويت يقول (ان غدا لناظره قريب).

والحين ونحن نعيش وقت استجوابات الرمق الأخير نقول لكم يا نوابنا الكرام لا يصلح العطار ما أفسد الدهر، وأنتم افسدتم العمل النيابي وأضعتم الدهر كله وذكرتمونا بآخر 4 أشهر من مجلسكم الموقر فلا تطلبوا منا كمواطنين أن نذكركم يوم الانتخابات واسألوا من سبقكم من النواب ما هو سبب فشلهم بالوصول مرة أخرى للكرسي الأخضر سيكون ردهم لكم نسينا المواطنين وهمومهم فكان ردهم علينا: استريحوا في بيوتكم لان ما في مكان عندنا لمن نسانا وتناسى همومنا.

والحين ما بقي الا الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل ضرر وسوء ورحمنا من استجوابات الرمق الأخير لأنها ما تروي ولا ترطب العروق، ولا يصح الا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: ليش الاستجوابات زادت فجأة؟ الجواب بهذا المثل العراقي القديم (العمة اذا حبت الكنه ابليس يدخل الجنة). وأنت اعقل واترك الخبال عنك يا مواطن.

