نبذة عن القضاء المستعجل

آراء

إذا كان القانون قد نظم للأفراد حقوقهم وواجباتهم، فإن مهمته لا تقف عند هذا الحد، ولا يقتصر على هذا الشأن، بل إن هذا التنظيم الذي استلزمه وجود الفرد في جماعة يستتبع إشراف القانون عليه حتى في الظروف الاستثنائية. فهنا وجد القضاء المستعجل الذي يعد صورة من صور الحماية القضائية، ويختص بالفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، ويهدف الى المحافظة على الأوضاع القائمة او احترام الحقوق الظاهرة او صيانة مصالح الطرفين المتنازعين. ومن الاهمية إبراز تلك الشروط المتعلقة باختصاص القضاء المستعجل، وممكن إيجازها بالآتي:

- يجب ان يتوافر ركن الاستعجال او الخطر وهو اي ان تكون المسألة يخشى عليها من فوات الوقت حيث يوجد خطر حال يهدد الحق بالضياع او الانتقاص منه نهائياً إذا لم يتخذ تدبير وقتي لدرء هذا الخطر.

- ويجب على القاضي ان يثبت الاستعجال في الحكم المستعجل وإلا كان خالياً من الاسباب.

ومن الامثلة للحالات التي يستوجب ان يتوافر فيها الاستعجال:

طلب إعادة التيار الكهربائي لشقة سكنية أو مصنع.

طلب الإذن للمستأجر بإجراء الترميمات الضرورية المستعجلة في العين المؤجرة.

طلب الزوجة لنفقة زوجية لها ولأولادها من الزوج.

طلب تمكين طالب بالجامعة من دخول اختبار نهائي.

- وكما لا يخفى على المطلع انه يجب ان يكون المطلوب في الدعوى المستعجلة هو إجراء وقتي لا يمس أصل الحق الذي هو بالاصل من اختصاص قضاء الموضوع.

- ويجب ان يكون المطلوب في الدعوى المستعجلة هو اجراء وقتي لا يمس أصل الحق اي لا يكون الادعاء موضوعياً، ويصعب حصر الاجراءات او الطلبات الوقتية.

بقلم : عبدالله جعفر الحداد

تخصص قانون

كلية الدراسات التجارية