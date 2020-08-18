سان جرمان لمواصلة الحلم

دوليه

يطمح باريس سان جرمان الفرنسي الى مواصلة حلمه في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي لايبزيغ الألماني في 10:00 مساء اليوم في نصف نهائي البطولة القارية. وتقام منافسات الادوار الاقصائية في العاصمة البرتغالية لشبونة ومن مباراة واحدة بدلاً من الذهاب والاياب بسبب ظروف تفشي وباء كورونا المستجد.

وكان سان جرمان تخطى بصعوبة اتالانتا الايطالي في الدور ربع النهائي 2-1 بهدفين متأخرين بعد تأخره من الشوط الأول ليحجز بطاقة الى نصف النهائي، فيما قدم لايبزيغ أداء رائعاً واقصى اتلتيكو مدريد الاسباني من البطولة بالنتيجة ذاتها ليبلغ نصف النهائي للمرة الاولى في تاريخه بقيادة مدرب الشباب يوليان ناغلسمان.

وبعد الغاء الدوري الفرنسي واعتماد باريس سان جرمان بطلاً مارس الماضي اثر تفشي فيروس كورونا، على العكس من بقية الدوريات الاوروبية الكبرى التي اكملت المنافسات، توقع الجميع أن لا تقدم الأندية الفرنسية المستوى المطلوب في البطولة القارية نظراً لابتعادها عن المنافسات فترة طويلة، الا أن ممثلي فرنسا سان جرمان وليون تمكنا من بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة بكل جدارة واستحقاق حيث سيلعب غداً ليون مع بايرن ميونيخ الألماني في النصف نهائي الأخر.

ويبدو باريس سان جرمان أمام فرصة لا تعوض لتسجيل اسمه كثاني فريق فرنسي فقط يحقق لقب البطولة بعد مرسيليا عام 1993، وهو بذل الغالي والنفيس من أجل هذه اللحظة خصوصاً بعد تسلمه من قبل الادارة القطرية برئاسة ناصر الخلفي.

وتعاقد سان جرمان مع النجم البرازيلي نيمار قبل 3 اعوام بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، كما تعاقد من النجم الشاب كيليان مبابي من أجل التتويج بلقب البطولة الأهم في القارة. لكن مساعي سان جرمان خابت لغاية الان بعد أن اخفق في الذهاب بعيداً في البطولة في المواسم الثلاثة الماضية، لكنه الأن أمام فرصة سانحة للتقدم الى المباراة النهائية خصوصاً في ظل التألق اللافت لنجمه نيمار الذي نال جائزة رجل المباراة أمام أتالانتا.

ويأمل مدرب الفريق الألماني توماس توخيل بعودة لاعبيه الذين لم يتمكنوا من خوض اللقاء الماضي مثل الارجنتيني انخيل دي ماريا والايطالي ماركو فيراتي، الا انه ربما يفتقد حارسه الكوستاريكي كايلور نافاس الذي خرج مصاباً في المباراة الماضية.

وذكرت تقارير صحافية فرنسية، أن نافاس سيغيب عن مواجهة فريقه أمام لايبزيغ.

ووفقاً لصحيفة «لو باريسيان» الفرنسية، فان نافاس لم يظهر خلال تدريبات فريقه، أول من أمس، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الفريق الألماني. وأشارت الصحيفة الى أن نافاس سيغيب عن المواجهة بسبب الاصابة.

وكان نافاس تعرض للاصابة خلال مباراة أتالانتا وخرج قبل نهاية المباراة وحل مكانه الحارس سيرجيو ريكو. واختتمت الصحيفة الفرنسية تقريرها، بأن ريكو سيكون الحارس الأساسي لفريق باريس سان جرمان في المباراة.

وفي الطرف الاخر يقدم لايبزيغ أداء رائع في البطولة مكنه من اقصى العديد من الفريق العريقة مثل توتنهام الانكليزي واتلتيكو وغيرهم قبل الوصول الى نصف النهائي لأول مرة في تاريخ الفريق الذي تأسس عام 2020 والذي لا يضم في صفوفه أسماء من نجوم الصف الاول.

ويمني المدرب الشاب الامع ناغلسمان النفس بمواصلة التقدم في البطولة وهو يعي جيداً صعوبة المهمة أمام فريق يضم في صفوفه نيمار ومبابي، الا أن ثقته في لاعبي فريقه لا تحدها حدود.

وابدى ناغلسمان سعادة كبيرة في بلوغ فريقه نصف النهائي وقال بعد التغلب على اتلتيكو مدريد ان فريقه استحق الفوز لأنه كان الطرف الافضل في اللقاء واستطاع خلق العديد من الفرص ما مكنه من استثمارها في تحقيق الفوز.

واعتبر ناغلسمان أن مباراة اليوم أمام سان جرمان صعبة نظراً لانه فريق يمتلك العديد من النجوم القادرين على خلق الحلول في جميع الحالات، مبيناً انه من المبكر التحدث عن تحقيق اللقب لكننا نريد الوصول الى النهائي.

