بارتيميو حسم أمر إقالة سيتيين.. وميسي لن يغادر برشلونة

دوليه

حسم رئيس برشلونة الاسباني جوسيب ماريا بارتوميو أمر كيكي سيتيين باعلانه مساء اول من امس بأن الأخير لم يعد مدربا للفريق، وذلك بحسب ما نقلت عنه اذاعة «كوبي» الكاتالونية.

وبحسب الاذاعة، أجاب بارتوميو على سؤال بشأن مستقبل سيتيين مع الفريق بعد الخروج المذل من دوري أبطال أوروبا بالخسارة التاريخية الجمعة على يد بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في ربع نهائي البطولة المصغرة التي فرضها تفشي فيروس كورونا، «سيتيين أصبح خارج النادي». وكشفت الاذاعة عبر برنامجها «تييمبو دي جويغو» أنها تحدثت لمدة دقيقتين مع رئيس برشلونة بعد اجتماع عقده في مكاتب النادي في كامب نو، وسأله مراسلها عن مستقبل النادي وامكانية اجراء انتخابات مبكرة، فلم يجب على هذا السؤال «وطالب بالانتظار لانتهاء اجتماع مجلس الادارة، لكن عند سؤاله عن استمرار سيتيين مع الفريق، أجاب أنه أصبح خارج النادي». وكان متوقعا ألا يمر تلقي برشلونة ثمانية أهداف للمرة الأولى منذ الخسارة أمام اشبيلية 0-8 عام 1946 في مسابقة الكأس الاسبانية، مرور الكرام عند ادارة النادي الكاتالوني التي كانت تبحث أصلا عن مدرب يحل بدلا من سيتيين لاسيما بعد التنازل عن لقب الدوري المحلي لصالح الغريم ريال مدريد.

بالنسبة لسيتيين الذي وصل الى الفريق في يناير الماضي خلفا لارنستو فالفيردي، فكان «من المبكر الحديث عما اذا كنت سأواصل المهمة أم لا، والأمر ليس مرتبطا بي» بحسب ما أفاد بعد الهزيمة التاريخية.

لكن في الكواليس، الأمر محسوم بالتأكيد لأنه لا يمكن أن تمر هزيمة من هذا النوع بدون أن يدفع أحد ما الثمن الذي قد يطال الكثيرين وليس المدرب وحسب، بعدما تبين أن قوة الفريق مرتبطة وحسب بالأداء الذي يقدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم أن أحدا ليس باستطاعته وحيدا قيادة فريق الى المجد بغض النظر عن عظمته وقدراته. ومن لائحة تضم الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو، أسطورة الفريق تشافي هرنانديز أو حتى الايطالي ماسيميليانو أليغري، وضعت وسائل الاعلام الاسبانية الهولندي رونالدو كومان كأبرز المرشحين لخلافة سيتيين في قيادة الفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب بين 1989 و1995 وشغل فيه منصب مساعد المدرب بين 1998 و2000. الأمر شبه المؤكد أن مرحلة سيتيين انتهت، وهناك توجه أيضا للاعلان عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقررة صيف 2021 بحسب ما أفادت وسائل الاعلام أول من امس.

واشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الى أن بارتوميو دعا «الى اجتماع عاجل لمجلس الادارة مطلع الاسبوع المقبل على الارجح». اما صحيفة «اسبورتيو» الكاتالونية فقالت «سيجتمع مجلس ادارة البلاوغرانا على ان تتم اقالة المدرب كيكي سيتيين من منصبه كما يمكن الاعلان عن اجراء انتخابات رئاسية مبكرة».

في سياق متصل، أوضحت مصادر مقربة من نادي برشلونة أن ليونيل ميسي سيبقى في الفريق لتنفي الاشاعات التي تداولت رغبته في الرحيل.

وأكدت المصادر أن برشلونة يصر على عدم تلقيه أي قرار أو رغبة في الرحيل من قبل ميسي. من جهتها أكدت الصحيفة الكاتالونية «الموندو ديبورتيفو» أن مصادرها من داخل برشلونة تنفي أن يكون الأرجنتيني تقدم بطلب يشير الى رغبته في الرحيل، اذ تؤكد مصادرها عدم اتصال ميسي بشكل مباشر مع أي مسؤول كبير من أصحاب القرار وخاصة الرئيس بارتوميو. وأفادت تقارير صحفية صادرة أول من أمس أن ميسي يريد مغادرة برشلونة في أقرب وقت ممكن وقبل انتظار انتهاء عقده مع البلوغرانا.

وفجر الصحافي مارسيلو بيتشلر الذي كان من أوائل من أكد انتقال نيمار من برشلونة الى باريس سان جرمان، مفاجأة من العيار الثقيل بنشره خبر رغبة ميسي في الرحيل «الآن». ونقل مارسيلو عن مصدر له داخل النادي الكاتالوني أن ميسي أوضح رغبته في الخروج بسبب عدم قناعته بمشروع برشلونة الجديد.

وتدور الكثير من الشائعات القادمة من برشلونة حالياً اذ تتناقل وسائل الاعلام رغبة بارتوميو رئيس النادي في اقالة كيكي سيتين مدرب الفريق الأول والتخلي عن العديد من اللاعبين البارزين وعلى رأسهم الاوروغوياني لويس سواريز.

وذكرت العديد من وسائل الاعلام أن الهولندي كومان هو الأقرب لتدريب برشلونة بعد الخسارة القاسية التي لحقت بالفريق الكاتالوني أمام بايرن ميونيخ الألماني 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفشل برشلونة في الفوز بلقب السوبر الاسباني أو الوصول الى نهائي الكأس كما حل ثانياً في الدوري الاسباني. وينتهي عقد ميسي في صيف 2021 وتردد اسمه مؤخراً للانتقال الى انتر الايطالي أو مانشستر سيتي الانكليزي.

