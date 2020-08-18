غوارديولا دفع ثمن تغيير أسلوبه

دوليه

دفع الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي ثمن تغيير أسلوب لعبه ووقع ضحية رهانه التكتيتي ليخرج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي السبت، في مواجهة دخل اليها مرشحاً للفوز، لتستمر عقدته في هذه المسابقة منذ رحيله عن برشلونة الاسباني.

يقول العالم الألماني ألبرت اينشتاين ان «الجنون، هو أن تكرر الامر ذاته وتتوقع نتيجة مختلفة».

ويعتبر غوارديولا أحد أنجح المدربين في عالم المستديرة اذ حقق ما مجموعه ثمانية ألقاب في بطولة الدوري المحلي في كل اسبانيا، ألمانيا وانكلترا اضافة الى لقبين في دوري أبطال أوروبا.

الا أن لقب المسابقة الأوروبية الأهم لا يزال غائباً عن خزائن النادي الانكليزي رغم المليارات التي أنفقها.

ويعتبر غوارديولا مهووس بكرة القدم، هذا أمر ليس بجديد، ومهووس أيضاً بتغييراته التكتيكية الكثيرة، هو الذي يبحث دائما عن الكمال، لذا ما من تشكيك في نسبة ذكائه الكروي.

ولكن بعد أن حقق لقب دوري الأبطال في مناسبتين مع برشلونة في بداية مسيرته التدريبية عامي 2009 و2011، هو لم يتجاوز الدور نصف النهائي في ثلاثة مواسم مع بايرن ميونيخ الألماني فيما لم يتخط عقبة دور ربع النهائي مع سيتي بعد اقصاء للموسم الثالث توالياً. وأمام ليون، اختار غوارديولا اللعب بثلاثة لاعبين في قلب الدفاع، اذ أجرى تعديلاً تكتيكياً على التشكيلة التي فازت على ريال مدريد في اياب ثمن النهائي معتمداً تشكيل 3-5-2 غير المشهور به، فدخل اسم المدافع الااسباني الشاب اريك غارسيا على حساب شاب آخر هو المهاجم فيل فودن، ليلعب الى جانب الفرنسي ايمريك لابورت والبرازيلي فرناندينيو.

ووصف موقع «ذي اتلتيك» التشكيلة التي بدأ بها الاسباني أنها أشبه بـ طريقة مورينيو» المدرب البرتغالي لنادي توتنهام والذي اشتهر في مسيرته بأسلوبه الدفاعي، على عكس غوارديولا وكرته الهجومية.

وقال مدرب برشلونة السابق بعد المباراة «حاولنا تعزيز نقاط ضعفنا مقارنة بنقاط قوتهم، مثل حقيقة أنهم يهاجمون بشكل جيد للغاية على الأروقة. ولم أرغب في السماح لهم بتطوير أسلوب لعبهم».

وسبق أن كرر بيب قبل اللقاء ضرورة أن يكون فريقه حذراً من ليون الذي أقصى يوفنتوس بطل ايطاليا تسع مرات توالياً من دور ثمن النهائي. وحذر من خطر الثقة المفرطة في لاعبيه بعد أن أصبح سيتي أول فريق يقصي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان من دوري أبطال أوروبا عندما أخرجه من ثمن النهائي، كان حقيقياً.

ولكن بالنظر الى التشكيلة الأساسية التي بدأت المباراة، تساءل البعض «هل كان سيتي خائفاً من ليون؟

وبدا ذلك في الشوط الأول تحديداً حيث انتظر سيتي للعودة الى تشكيلته الكلاسيكسية 4-3-3 بعد مرور ساعة على انطلاق المباراة من أجل الظهور بمستواه المعهود.

وسبق أن صرح الألماني توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ لصحيفة «ذي اتلتيك» في فبراير الفائت أنه «في المباريات الاقصائية، يكون بيب دائماً حائراً بين التنبه واحترام نقاط قوة الخصم والحفاظ على معتقداته وأسلوبه الذي يؤمن به».

فيما اعتبر الألماني الآخر لوثر ماتيوس الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 1990، أنه «في مباراة خروج المغلوب، الامر أشبه بنهائي، يجب أن تلعب على نقاط قوتك ولا يجب أن تقوم بالتجارب. لقد أضعف فريقه لمدة 60 دقيقة». لكن لا يبدو أن غوارديولا يعتزم توجيه نقد ذاتي في هذه النقطة.

اذ قال بعد المباراة «نحن نعرف هذه المسابقة، على أرض الملعب يجب أن تكون جاداً ولا تستقبل الأهداف تظهر الاحصائيات أننا كنا جيدين، وتفوقنا على الخصم في جميع المجالات، ولكن هذا لم يكن كافياً».

وانتظر بيب حتى الدقيقة 84 لاشراك الاسباني دافيد سيلفا فيما بقي كل من فودين والبرتغالي برناردو سيلفا على دكة البدلا، بعد أن أدخل الجزائري رياض محرز في الدقيقة 56 بدلا من فرناندينيو.

مما لا شك فيه ان اللوم لا يقع كاملا على غوارديولا، اذ ان تمركز كايل ووكر الخاطئ أدى الى افتتاح ليون التسجيل عبر الايفواري ماكسويل كورنيه، وخسارة الكرة قرب منطقته أدى الى هدف الفريق الفرنسي الثاني، فيما أهدر رحيم ستيرلينغ بصورة غريبة فرصة مذهلة لمعادلة الأرقام 2-2 امام باب المرمى الخالي قبل 59 ثانية من تسجيل موسى ديمببيلي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه ليحسم النتيجة.

ولكن اذا ما أراد غوارديولا استعادة المجد الأوروبي يوما ما، عليه التمييز بين العبقرية التكتيكية والمغامرة.

