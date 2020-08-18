الباب مفتوح أمام رونالدو للانتقال

دوليه

كشف تقرير صحافي ايطالي، أول من أمس عن تطور جديد بشأن انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الى باريس سان جرمان هذا الصيف.

وارتبط اسم رونالدو صاحب الـ35 عامًا، بالرحيل الى حديقة الأمراء، خاصة بعد الخروج المرير ليوفنتوس أمام ليون من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع «توتو ميركاتو» الايطالي، فان يوفنتوس لن يعتبر أي لاعب في صفوفه غير قابل للبيع، ولا حتى كريستيانو رونالدو.

وأوضح التقرير أن اليوفي لن يمانع خروج رونالدو هذا الصيف، خاصة وأن رحيله من شأنه أن يخفف الى حد كبير فاتورة الرواتب في تورينو.

جدير بالذكر أن رونالدو لعب مع يوفنتوس موسمين فقط، حقق كلاهما لقبي الدوري الايطالي، لكنه ودع دوري الأبطال مرة من ربع النهائي وأخرى من ثمن النهائي.

