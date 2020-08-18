سيلفا يهاجم جماهير ليفربول

دوليه

وجه النجم البرتغالي برناردو سيلفا، جناح نادي مانشستر سيتي الانكليزي، رسالة شديدة اللهجة الى جماهير ليفربول، الغريم التقليدي لفريقه في السنوات الأخيرة.

وكتب سيلفا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اول من امس: «لكل مشجعي ليفربول الذين ليس لديهم أي شي يفعلونه الا الدخول على حسابات لاعبي الفريق، أنا آسف من أجلكم، أنتم مثيرين للشفقة».

وأضاف صاحب الـ26 عاما: «احتفلوا بألقابكم، أو حاولوا العثور على شريك لكم، أو أقرأوا كتابًا، لديكم الكثير من الخيارات».

وتمر علاقة سيلفا بجماهير «الريدز» ببعض التوتر، بعدما رفض الجناح البرتغالي التصفيق للاعبي ليفربول في الممر الشرفي عقب التتويج بالبريميرليغ.

كما وجه برناردو رسالة لجماهير فريقه، عقب توديع دوري الأبطال من ربع النهائي للموسم الثالث على التوالي، قائلا: «انتهى موسم (2019/2020) بالنسبة لنا بطريقة مخيبة للآمال».

وتابع: «لكل المشجعين، نحن آسفون لهذا الموسم المحبط، والشيء الوحيد الذي يمكننا أن نعد به هو أننا سنقاتل كثيرًا في الموسم المقبل، لنظهر بشكل أفضل، ونعود للفوز بأشياء مهمة لكم يا رفاق».

