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دوليه

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ماكرون هنأ سان جرمان وليون


لم يتأخر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تهنئةِ ليون وباريس سان جرمان على التأهل الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ونشر ماكرون تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر يقول فيها: «فرنسا وألمانيا محركات أوروبا، لن تلومني المستشارة أنغيلا ميركل على دعمي لباريس سان جرمان وليون يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين». من جانبه هنأَ نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي ليون على هذا التأهل عبر تغريدة أخرى، ساخرا من الذين يصفون الدوري الفرنسي بدوري المزارعين، والذين توقعوا خروج سان جرمان وليون، ووضع شعارات تصفيقٍ لزملاء حُسام عوار.


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