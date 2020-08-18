خاميس: زيدان لم يمنحني الفرصة مثل الآخرين

دوليه

أطلق الكولمبي خاميس رودريغيز، نجم ريال مدريد، تصريحات مثيرة عن مدربه زين الدين زيدان، وعن مستقبله خلال المرحلة المقبلة. وقال خاميس، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «انه لأمر محبط أن لا ألعب، أعلم أن لدي الشروط اللازمة للعب دائما، لكن بالنسبة للآخرين فلا يمكنني القيام بذلك، لذا فان الأمر محبط، اذا كنت لاعبا سيئا كنت سأقبل ذلك، لكنني شخص يريد الفوز واللعب دائما».

وعن طريقة ادارة زيدان للفريق، قال: «زيدان له أذواقه الخاصة لبعض اللاعبين، وأنا أحترم ذلك، ولا أتدخل في عمله، لكن عندما ترى أنك لا تأخذ نفس الفرص مثل زملائك في الفريق، يكون الأمر صعبا، أردت الرحيل، ولم يسمح لي النادي بالمغادرة». وأضاف: «كنت أرغب في الذهاب الى حيث كان بامكاني اللعب، كنت أعرف أنني لن أحظى بفرص في ريال؛ لأن زيدان كان لديه بالفعل لاعبيه الذين يثق بهم، كنت أتمنى أن يحتفظ مشجعو ريال مدريد بذكرى مرحلتي السابقة في مدريد، وليس هذه المرحلة، حيث سجلت 36 هدفا وقدمت 42 تمريرة حاسمة». وتابع: «يعتبر هذا الموسم بمثابة واحد من أكبر خيبات الأمل في مسيرتي، لكن الحمد لله أنا شاب ولا يزال أمامي سنوات لأكون سعيدا».

وأكمل: «أنا أيضا أود أن أعرف الى أين سأذهب، قد يستغرق الأمر أياما أو أسابيع قبل أن أعرف الى أين سأذهب، لا أعرف حقا، أريد أن أذهب الى مكان حيث يمكنني اللعب وأشعر فيه بالسعادة وأنني محبوب من الجميع».

وعن قصة انضمامه لريال مدريد، قال خاميس: «كنت في كأس العالم، وقبل المباراة الثالثة ضد اليابان، أخبروني أن ريال مدريد يريد التحدث معي، أخبرني خورخي مينديز (وكيله) حينها لا تتحدث الى أي شخص ولا تفقد تركيزك ولا تفكر في أي شيء آخر غير كأس العالم». وواصل: «قدمت ضد اليابان مباراة رائعة، ثم اتصل بي مينديز وأخبرني أنه يعتقد أن ذلك سيحدث (التوقيع لريال مدريد)، لكن يجب التركيز على الجولة الثانية، وحينها لعبت ضد أوروغواي وكانت مباراة لا تصدق، حيث سجلت هدفين، وأنهينا العقد بعدها».

وعن فريق أحلامه، اختار: «هناك الكثير من اللاعبين الجيدين، يمكنني قول الكثير في كل مركز، لكن مهلا سيكون المهاجمون الثلاثة، هم مارادونا ورونالدو وبيليه، كما لعبت مع حارس مذهل وهو نوير».

