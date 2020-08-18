كافاني في طريقه إلى بنفيكا

دوليه

يستعد ادينسون كافاني، لخطوة جديدة في الملاعب الأوروبية بعد انتهاء مسيرته مع نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

وأشارت صحيفة «لو باريزيان» في تقرير لها، الى أنه كافاني سوف يحضر للعاصمة البرتغالية لشبونة، خلال الايام المقبلة لاتمام تعاقده مع بنفيكا.

وأضافت أن كافاني سيوقع على عقد مدته موسمين أو ثلاثة، براتب سنوي 8 ملايين يورو، بعدما كان يتقاضى 15 مليون يورو سنويا بقميص سان جرمان.

ولفتت الى أن انتقال كافاني الى بنفيكا سيتزامن مع مباراة فريقه ضد لايبزيغ في العاصمة البرتغالية بالدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتابعت: «الهداف التاريخي للنادي الباريسي برصيد 200 هدف، رحل عن الفريق بعدما رفض تمديد تعاقده لشهرين اضافيين، توج خلالهما باريس بلقبي كأس فرنسا وكأس الرابطة، وبات على مشارف تحقيق الحلم الأوروبي برفع الكأس ذات الأذنين».

وذكرت أن نادي بنفيكا وصيف الدوري البرتغالي الموسم الماضي، يستعد لثورة فنية شاملة، حيث أعاد المدرب المخضرم جورجي جيسوس، وتعاقد مع البلجيكي يان فيرتونخن مدافع توتنهام.

