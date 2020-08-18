تشافي يريد تدريب فريق إنكليزي

دوليه

أبدى تشافي هرنانديز، أسطورة برشلونة، والمدير الفني للسد القطري، اول من امس، رغبته في تولي قيادة أحد الفرق الانكليزية الكبرى. وقال تشافي، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «من الواضح أنه اذا كان علي الاختيار، سأختار فريقا كبيرا.. سيتي، يونايتد، تشلسي، آرسنال، أو توتنهام». وأضاف: «يورغن كلوب وماوريسيو بوكيتينو وأوناي ايمري، الكثير من المدربين الذين ذهبوا الى هناك قاموا بعمل استثنائي». وأشاد تشافي بمدربه السابق في برشلونة، بيب غوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، معتبرا اياه الأفضل في العالم. وتابع: «أنا مغرم بكرة القدم التي يقدمها غوارديولا.. يمكنك الفوز بطرق مختلفة، لكني أحب أسلوب السيتي وغوارديولا أكثر.. أتابع الدوري الانكليزي كثيرا، وأحبه». وواصل: «انه (غوارديولا) شخص ذكي وعاطفي، ولهذا السبب يقوم بعمل جيد.. انه ينقل الكثير الى لاعب كرة القدم، لقد تعلمت الكثير منه، واستمتعت بوقتي الى جانبه». وعن امكانية العودة الى برشلونة كمدرب، قال: «لا أخفي ذلك، هدفي هو الرجوع الى أوروبا، والعودة لبرشلونة، هذا هو التحدي الذي أواجهه.. لكني ما زلت أتعلم في هذا المشروع (السد)، وأنا أيضا أستمتع به».