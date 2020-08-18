بيراميدز نجا من الهزيمة أمام الجيش

دوليه

نجا بيراميدز من الهزيمة أمام طلائع الجيش بعدما حقق تعادلا مثيرا بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي اول من امس في افتتاح الجولة العشرين للدوري المصري لكرة القدم. تقدم الطلائع بهدف مبكر بعد مرور 46 ثانية فقط عن طريق ناصر منسي وأضاف أحمد سامي الهدف الثاني في الدقيقة 30 ولكن بيراميدز سجل هدفين في الشوط الثاني عن طريق دودو الجباس والتونسي عمر العيوني في الدقيقتين 72 و82. وأضاع عبد الله السعيد ضربة جزاء في الدقيقة 14 كما شهد اللقاء حالة طرد من نصيب مهند لاشين لاعب الطلائع في الدقيقة 52.ورفع بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي أنتي شاشيتش رصيده الى 36 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني وارتفع رصيد الطلائع بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني الى 18 نقطة في المركز الرابع عشر.