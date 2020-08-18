سقوط الكبار... أصبح

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متعة كرة القدم دائماً تكون مبالغ بها سواء في الفوز او الهزيمة فالجميع يتذكر كيف سقطت البرازيل على ارضها في وجود تسعين الف متفرج من المانيا بسبعة أهداف مقابل هدف واحد لصاحب الأرض في كأس العالم بكرة القدم بالبرازيل 2014... فما حدث جعلنا نتوقع غير المتوقع في هذه اللعبة وانا شخصيا أؤكد بأن لكورونا السبب او الأثر الرئيس (ايقاف الدوريات) على هذه النتائج التي أخرجت اقوى المرشحين للبطولة بسهولة واحداً تلو الآخر ففي كل مباراة من هذه البطولة التي تقام في لشبونة بالبرتغال أسبابها الفنية وقد تكون فترات الراحة لعبت دورا أساسيا في اعطاء الالمان والفرنسيون الأفضلية حيث الغى الفرنسيين دوريهم واكتفوا بمباراة واحدة في كأس فرنسا واستمتع سان جرمان باجازة وتدريب من غير ضغوط وأيضا كان الالمان اول من بدأ في تكملة دوريهم من منتصف يونيو وانتهوا منه بوقت مبكر اعطى فرقهم الراحة الايجابية لعلاج او التدريب من غير أي اصابات فحصلوا على نتائج تخطيطهم الفني للبطولات الخارجية.... لذا وصل فريقان من المانيا وفريقان من فرنسا للأدوار الأخيرة لبطولة كأس اوروبا. اما من سقط في هذه الأدوار فكان عظماء اللعبة في اوروبا وبالتسلسل ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة واخرهم كان مانشستر سيتي... الذين دخلوا هذه المباريات بتشكيلات غريبة (خصوصا في الشوط الأول) وكانوا مجهدين من مباريات دورياتهم التي انتهت متأخرة مقارنة بالألمان والفرنسيين... وما كان محزنا ان يسقط برشلونة بهذا الكم من الأهداف وهو من اغلى فرق العالم سعرا وسمعة... فهل كان هذا غرور اللاعبين واحساسهم بأنهم مؤهلون للمباراة النهائية او على الأقل لمباراة قبل النهائي... فقد وجدنا فريقين لا تعلم اين نجم الفريق او من هو افضل لاعب خصوصا في فريق ليون الفرنسي وأيضا لايبزغ الألماني الحديث في هذه البطولة؟ كنا نقول وما زلنا نكرر ان الكرة ليس لها صاحب فهي تعطي من يعطيها داخل الملعب ولا تهتم بأسماء اللاعبين وانما تهتم بأسلوب تطبيق خطة اللعب لكل مباراة... وطبعا كانت الروح العالية للاعبي هذين الفريقين هما السبب الرئيسي لفوزهم وتأهلهم والله يعينهم في المباريات القادمة بين فريق الهندسة الألمانية وفريق الديوك الفرنسية.... والله من وراء القصد.

