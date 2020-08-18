السلامة لعوض: لا نحتاج منك إلى النصيحة

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يتابع الاسباني بابلو فرانكو مدرب القادسية تدريبات الفريق اليومية عبر الفيديو عن بعد في حادثة وصفها الحساب الرسمي للنادي عبر «تويتر» بـ «سابقة فريدة من نوعها في تاريخ كرة القدم». وتعذر عودة المدرب الاسباني للكويت من أجل قيادة الأصفر بسبب الاجراءات الحكومية التي منعت مواطني 31 دولة من الدخول الى الكويت من ضمنها اسبانيا.

ورغم محاولات الهيئة العامة للرياضة من أجل استثناء المدربين واللاعبين المحترفين الا أن فرانكو وطاقمه المساعد لم يتمكنوا من العودة، الأمر الذي دفع ادارة القادسية الى الاستعانة بثلاثي الفريق المخضرم صالح الشيخ وفهد الأنصاري وبدر المطوع لقيادة التدريبات حتى وصول المدرب.

ويبدو أن هذا الأمر لم يعجب مدير الأزرق فهد عوض الذي انتقد ادارة القادسية وقال في برنامج «بين الشوطين» ان اشراف اللاعبين الثلاثة على التدريبات أمر غير جيد خصوصاً عندما يحضر مدرب المنتخب ثامر عناد لمتابعة التدريبات، متسائلاً عن سبب عدم الاستعانة بأحد مدربي الفئات السنية أو أحد المدربين الوطنيين المنتمين للأصفر.

ورد نائب رئيس جهاز الكرة بالقادسية خلف السلامة على انتقادات عوض مطالباً الأخير بتحسين نتائج المنتخب والانتباه الى مهمته كمدير للأزرق.

وكتب السلامة، في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر: «الأخ العزيز مدير المنتخب فهد عوض، تدخلك في شؤوننا وعملنا في ادارة الفريق بنادي القادسية، ليس من اختصاصك كمدير للمنتخب».وأضاف: «لا نحتاج منك النصيحة، وعليك أن تعمل على تحسين مركزك في كأس الخليج من المركز الأخير، والتركيز في التصفيات المشتركة». ويستعد القادسية لاستئناف مبارياته في الدوري بمواجهة قوية أمام السالمية يوم الجمعة المقبل، ويحتل الأصفر المركز الثاني برصيد 30 بفارق 3 نقاط عن الكويت الفائز على النصر 2-0 الجمعة الماضي في اللقاء المؤجل من الجولة 11، فيما يحتل السالمية المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

