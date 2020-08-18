«الطائرة» أعاد عاشور إلى الرئاسة

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رفع اتحاد الكرة الطائرة العقوبة عن رئيسه حسين عاشور في اجتماعه الذي عقده أول من امس في مقر الاتحاد، كما اعلن عن فتح باب تسجيل المحترفين اعتباراً من أمس وحتى 4 أكتوبر المقبل.

وكان مجلس ادارة الاتحاد علق مهام رئيس الاتحاد حسين عاشور قبل أكثر من 6 أشهر بسبب خلافات مع الاعضاء، قبل أن يتم حل الخلافات واعادة عاشور الى مهام عمله في الاجتماع أول من أمس. كما أجل الاتحاد انطلاق منافسات الموسم المعلق منذ مارس الماضي بسبب وباء كورونا، الى 5 أكتوبر بدلاً من 20 سبتمبر حيث سيسأنف الموسم باقامة المباراة المؤجلة بين الكويت وكاظمة في بطولة الدوري، ثم ستقام بطولة كأس الاتحاد قبل أن تخوض أندية الكويت وكاظمة والعربي والقادسية منافسات المربع الذهبي للدوري.

كما اعتمد الاتحاد سلم اعمار المراحل السنية بما يتناسب مع نظام الاتحاد الاسيوي وهي (13، 15، 17، 20)، فيما لم يحدد موعد انطلاق الموسم الجديد الذي على الارجح سينطلق في نهاية نوفمبر المقبل.

ولم يحسم الاتحاد امره بشكل قاطع بشأن مشاركة المحترفين في ما تبقى من الموسم المعلق وهو القرار الذي تنتظره الاندية المنافسة على لقب الدوري حيث يريد الاتحاد اعتماد مشاركة المحترفين نظراً للظروف الاسثنائية التي مر بها العالم اجمع وتسببت في تعليق النشاط لأكثر من 5 أشهر ما أدى الى انهاء عقود المحترفين في الموسم الماضي وهو ما يتطلب قرارا استثنائياً يسمح بمشاركة المحترفين الجدد فيما تبقى من البطولة. وقال نائب رئيس الاتحاد د.عبدالهادي الشبيب أن الاتحاد يضع في المقام الاول مصلحة جميع الأندية في اعتباره قبل اتخاذ اي قرار، مبيناً أن مسؤولي الاتحاد على تواصل مع الاتحادين الدولي والاسيوي وان أي قرار متعلق بمشاركة المحترفين الجدد في الموسم المعلق سيكون بموافقة الاتحادين الدولي والقاري، وقال: «من مصلحة جميع الأندية أن يتم مشاركة المحترفين في ما تبقى من الموسم المعلق وهو التوجه لدى جميع الاتحاد في الدول المجاورة كما أن الاتحادين الدولي والاسيوي يسيران في هذا الاتجاه ونحن لن نعتمد أي قرار الا بموافقتهما».

