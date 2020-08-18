عبيد: نفتقد 5 لاعبين أمام الفحيحيل

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قال مدرب الصليبخات محمد عبيد ان فريقه سيفتقد أكثر من لاعب في مباراته أمام الفحيحيل الخميس المقبل في الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى الذي يستأنف بعد غياب طويل بسبب توقف النشاط الرياضي.

وأوضح عبيد أن لاعبي الصليبخات مساعد الفوزان ويوسف النشيط وعبدالرحمن الرفاعي ومحسن الصليلي ومجيد طلال سيغيبون عن مباراة الفحيحيل بينما يحاول الجهاز الطبي تجهيز المحترف البرازيلي رافاييل الذي يعاني من شد عضلي تعرض له خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق مع الشباب السبت الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف مدرب الصليبخات ان الفريق استفاد كثيراً من اللقاء الودي «الذي كان فرصة لتجربة بعض اللاعبين والاستعداد بدنيا وتكتيكياً للمباريات المقبلة.

ولفت الى أن المحترفين العاجيين لاسي فؤاد وعيسى تراوري سيستمران مع الفريق للموسم المقبل مع احتمالية استمرار البرازيلي رافاييل الذي طلب زيادة مالية من أجل التجديد، مسيراً الى ان المفاوضات جارية مع لاعب برازيلي وآخر أفريقي من أجل ضمهما الى الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل في حال سمحت الظروف وتسهلت اجراءات وصول اللاعبين الى البلاد.

وأشاد المدرب بلاعب فريق الشباب وليد الشمري الذي شارك في المباراة أمام الشباب وظهر بمستوى جيد وقال ان هذا اللاعب سيكون في التشكيلة الأساسية التي ستواجه الفحيحيل الخميس المقبل.

وبدأ الصليبخات تدريباته أوائل يوليو الماضي تماشياً مع خطة عودة النشاط الرياضي، لكن تدريبات الفريق توقفت لمدة 4 أيام في أواخر يوليو الماضي بسبب اكتشاف اصابة نجم الفريق مشعل نايف بفيروس كورونا، الا أن الفريق عاود التدريبات مجدداً وخاض مباراتين وديتين تعادل في الأولى مع التضامن 1-1 وفي الثانية 0-0 مع الشباب.

وودع الصليبخات مسابقة كأس الأمير من الدور التمهيدي بعد الخسارة أمام الجهراء بهدف نظيف، وتنتظره فقط مباريات القسم الأخير من الدوري أمام الفحيحيل والجهراء وخيطان وبرقان على التوالي.

