رمضان قاد تدريبات «شباب السلة»

محلية

قاد المدرب البحريني سلمان رمضان التدريب الاول لمنتخب شباب كرة السلة استعداداً للاستحقاقات المقبلة بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وتم توزيع اللاعبين خلال التدريبات على مجموعتين تنفيذاً للاشتراطات الصحية حيث ركز الجهاز الفني على تدريبات رفع معدلات اللياقة البدنية وتدريبات المهارات الفردية لمنح اللاعبين الجاهزية المطلوبة قبل الدخول في التدريبات الفنية والخططية. وشهدت التدريبات حضور جميع اللاعبين المختارين من قبل الجهاز الفني بقيادة رمضان الذي تعاقد معه الاتحاد لتكوين منتخب شاب قادر على المنافسة بشكل جدي في البطولات الخارجية حيث يملك المدرب البحريني خبرة كبيرة في طريقة اعداد وتكوين فرق الشباب، كما انه سبق له أن درب اندية الكويت وكاظمة وهو على معرفة تامة بجميع اللاعبين. وتتجه النية لدى اتحاد كرة السلة لاشراك «شباب السلة» في بطولة دوري الشباب من أجل اعداد اللاعبين بالشكل المناسب ومنحهم احساس المنافسة الامر الذي سيسهم في رفع جاهزية الفريق بأفضل صورة.