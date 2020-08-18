شفاء لاعبي منتخب سورية من «كورونا»

دوليه

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، عن شفاء لاعبي واداريي المنتخب الوطني من فيروس كورونا المستجد، بعد أن تم عزلهم لمدة أسبوعين، قبل أن يخضعوا لفحوص جديدة جاءت نتيجتها سلبية. وكشف الاتحاد أوائل الشهر الحالي عن اصابة 4 لاعبين، و3 اداريين من المنتخب الأول، خلال المعسكر التدريبي في مدينة حلب. واللاعبون المصابون بفيروس «كوفيد 19» هم مارديك مردكيان (حطين)، ومحمد عنز وأحمد الاشقر وأحمد الأحمد (الاتحاد)، فيما كان عساف خليفة، ووسام غيبور، ومهند أسعد، المصابين من داخل الكادر الفني والاداري. وانتظم منتخب سورية بلاعبيه المحليين في معسكر تدريبي مغلق في مدينة اللاذقية، بقيادة مدربه الجديد التونسي نبيل معلول يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك استعداداً لاستكمال التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023. وبتصدر منتخب سورية فرق المجموعة الآسيوية الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، مقابل 7 نقاط للصين، والفلبين و3 نقاط لجزر المالديف، ولاشيء لغوام.