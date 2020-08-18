ميلانيا والرئيس

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، لقطة لميلانيا ترامب وهي ترفض مسك يد زوجها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أثناء هبوطهما من الطائرة، لدى وصولهما إلى واشنطن قادمين من نيو جيرسي. وعندما فشل ترامب في مسك يد زوجته، ربت على ظهرها أثناء الهبوط من سلم الطائرة. واختلطت آراء المتابعين للقطة، إذ يرى البعض أن ميلانيا ترامب (50 عاما) كانت تحاول منع طيران فستانها في الهواء، خاصة وأن الموقف حدث أثناء هبوطهما من الطائرة، كما أنها كانت ترتدي حذاء بكعب عالٍ. بينما يرى البعض الآخر أن ميلانيا ترامب تعمدت عدم مسك يد زوجها، وتلك ليست المرة الأولى لها. وكان برفقة دونالد وميلانيا ترامب ابنهما بارون (14 عاما)، في أول ظهور لهما سويا منذ انتشار جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وتداولت تقارير وكتب توتر العلاقة بين الرئيس وزوجته، إذ كشف كتاب «Free, Melania» للصحافية كيت بينيت، أن ميلانيا لا تشارك زوجها غرفة النوم، وتنام في الطابق الثالث، بينما ينام دونالد ترامب في غرفة النوم الرئيسة في الطابق الأول من البيت الأبيض.