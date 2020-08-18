السعدون: الحرارة إلى انخفاض.. و«الكوس» تحمل الرطوبة

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قال الفلكي الكويتي عادل السعدون ان الطقس في البلاد في تحسن ولاسيما مع قرب دخول موسم سهيل في 24 اغسطس الحالي. وأضاف السعدون في تصريح لـ «كونا» امس انه لوحظ عقب دخول موسم «الكليبين» في 11 اغسطس الحالي تحسن الجو وذلك بعد مرور عدة اسابيع في موسم الجوزاء الأولى والجوزاء الثانية حيث وصلت درجات الحرارة وقتئذ الى 50 درجة مئوية. واوضح ان ذلك كان بخلاف الأعوام الماضية التي كانت درجات الحرارة تبلغ في بعض ايامها 51 او 52 درجة.

مشيرا الى انه لوحظ خلال الاسبوع الفائت تراوح درجات الحرارة بين 37 و46 في عدة مناطق بالكويت مع استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية الجافة. وذكر السعدون انه عادة ما تسود موسم «الكليبين» رياح جنوبية شرقية تسمى «الكوس» وهي رياح محملة بالرطوبة لانها تعبر مسطح الخليج العربي المائي الدافئ وتحمل معها بخار الماء.

