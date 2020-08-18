المشي 15 دقيقة يومياً يعزز الإنتاجية ويزيد متوسط الأعمار

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يمكن للاقتصاد العالمي ربح 100 مليار دولار سنويا، في حال تشجيع العاملين على اتباع القواعد الارشادية لمنظمة الصحة العالمية في ما يتعلق بممارسة الرياضة.

ووفقا لدراسة حديثة، ثبت ان السير يوميا لمدة ربع ساعة او الجري الخفيف مسافة كيلومتر بشكل متواصل كل يوم، يعزز الانتاجية ويزيد متوسط الأعمار، ما يؤدي في النهاية لتحسن النمو الاقتصادي.

وقال الباحثون ان تحسن الاقتصاد سينجم عن تراجع معدل الوفيات، بمعنى الابقاء على عدد اكبر من العمالة على قيد الحياة واسهاماتهم في الاقتصاد لفترة اطول، وكذلك تراجع عدد ايام الاجازات المرضية.

وقال رئيس مركز «راند اوروبا»، هانز بونغ، ان الدراسة التي اجروها سلطت الضوء على وجود علاقة قوية بين عدم الحركة وتقلص الانتاجية.

وتوصي منظمة الصحة بممارسة جميع البالغين 150 دقيقة على الأقل من التدريبات المتوسطة، او 75 دقيقة من التدريبات القوية في الأسبوع.

ووجدت الدراسة انه اذا مارس كل العاملين الذين تتراوح اعمارهم ما بين 18 و64 عاما، رياضة المشي ربع ساعة اضافية يوميا سيعزز ذلك الانتاج الاقتصادي العالمي بنحو 100 مليار دولار سنويا.

